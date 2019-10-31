Экономика

РБКРБККвартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone

Продажи iPhone упали на 9,2% в минувшем квартале. Несмотря на это, Apple удалось увеличивать выручку, следует из опубликованного 30 октября финансового отчета. По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.
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Apple получила наибольшую квартальную выручку за всю историю компании

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