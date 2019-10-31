Экономика
РБККвартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone
Продажи iPhone упали на 9,2% в минувшем квартале. Несмотря на это, Apple удалось увеличивать выручку, следует из опубликованного 30 октября финансового отчета. По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.
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Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Здоровье
Число врачей сократилось в 54 регионах России
Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Кино
Создатели «Игры престолов» могли рассказать о происхождении джедаев
У создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса была амбициозная задача - вывести сагу "Звездные войны" на совершенно новый уровень, полностью ликвидировав ее "зависимость" от истории семейства Скайуокеров.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Автоспорт
31 октября Формула-1 представит глобальные изменения в правилах
Пресс-конференция намечена на 19:00 мск. 31 октября истекает дедлайн утверждения новых правил на 2021 год.
Гаджеты
Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro
Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Общество
Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
Общество
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском
Была согласована и дата отвода сил. Однако разведение неоднократно срывалось, в чем самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Политика
Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский за менее чем год на посту уже крайне устал от негатива в свой адрес, заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Политика
Посол России рассказал о ситуации с браконьерами из КНДР
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что обсудил с замминистра рыбного хозяйства КНДР ситуацию с северокорейскими браконьерами.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова считает себя плохой мамой
Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Здоровье
Специалисты назвали четыре несуществующих на самом деле заболевания
Эксперты перечислили заболевания, которых нет в Медицинской классификации болезней 10-го созыва (МКБ-10), но российские врачи с завидным упорством продолжают писать эти диагнозы в медкарте своих пациентов.
Происшествия
Видео издевательств над стрелком из военной части оказалось фейком
Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
Политика
Владимир Путин прибыл в Калининград
В Калининград с рабочим визитом вечером в среду, 31 октября 2019 года, прибыл Президент РФ Владимир Путин*.
Общество
Потепление и плюсовая температура вернутся в Москву в начале ноября
Положительная температура воздуха вернется в столицу уже в пятницу, 1 ноября, сообщила РБК главный специалист метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Культура
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".