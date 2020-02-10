с чего всё началось

Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.

Политика В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России Фейковые обвинения США против России в нарушении закона о нераспространении оружия массового уничтожения "не подлежат обсуждению", заявил депутат Госдумы Антон Морозов.

Наука Найдено потерянное звено между жизнью и неживой материей Ученые Калифорнийского университета в Беркли обнаружили гигантские пожирающие бактерии вирусы, которое можно рассматривать как потерянное звено между бактериями и обычными вирусами — неклеточными организмами, рассматриваемыми рядом специалистов как неживая материя, схожая с органическими кристаллами.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Экономика Правительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка Законопроект уже отправлен на рассмотрение правительства Согласно документу, разработанному Министерством финансов РФ совместно с с Банком России, для покупки акций планируется задействовать Фонд национального благосостояния.

Авто Названы сроки запуска в России нового Haval H5 Сообщалось, что китайский аналог УАЗа встанет на конвейер тульского завода в конце первого квартала нынешнего года, причем сборка будет вестись крупноузловым методом.

Общество В России могут запретить шуметь днём В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.

Культура В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.

Политика Украина может посчитать население Донбасса и Крыма с помощью спутника Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.

Гаджеты Samsung представил флагманские Galaxy S20 Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.