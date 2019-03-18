Экономика
РИА НовостиКвартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста. Решение опубликовано на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.
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Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank
Агентство Москвавчера в 07:23
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