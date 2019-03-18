Общество
РИА НовостиКвартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста. Решение опубликовано на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.
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Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank
Агентство Москвавчера в 07:23
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Спорт
РУСАДА обжалует санкции WADA в спортивном арбитраже
Ранее сегодня на на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок.
Политика
Путин заверил в готовности России сохранить транзит газа через Украину
Россия хотела бы сохранить транзит газа через Украину, несмотря на то, что маршрут "Северный поток - 2" короче, сказал президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Политика
Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе
Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
Технологии
Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов
Tele2 запустила новый тарифный план с безлимитным интернетом для владельцев планшетов.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент
Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
Спорт
Российский велогонщик задумался о смене гражданства из-за санкций ВАДА
Известный российский велогонщик Ильнур Закарин не исключает смены гражданства из-за санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством на Россию.
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Общество
Темпы инфляции в РФ упали до 3,25%
Темпы инфляции в России упали до 3,25%, рассказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.
Политика
Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора
В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.
Религия
Жителям России запретили шить и ругать детей
Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
Здоровье
Эти три продукта защищают от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Политика
Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам
Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Шоу-бизнес
Олег Майами заявил о романе с Ольгой Бузовой
Российский исполнитель Олег Майами в интервью со СМИ впервые подтвердил слухи о романе с популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Экономика
«Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения
Цифровая перепись обойдется в 33 млрд До этого "Ростелеком" провел конкурс на закупку планшетов на 5,76 млрд руб. Сообщается, что его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства.
Общество
Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей
«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
Киберспорт
Релиз Warcraft III: Reforged состоится 29 января
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Экономика
В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады
Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.