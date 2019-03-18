Общество

РИА НовостиРИА НовостиКвартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста. Решение опубликовано на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.
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Адвокат Киркорова прокомментировал сообщения о продаже квартиры певца

РИА Новости05:06

Адвокат Киркорова рассказал, откуда у певца долг в 779 тысяч евро

РЕН ТВвчера в 11:50

«Юридическая девственность»: адвокат Киркорова удивлен «продажей» квартиры из-за долгов

Телепрограмма03:47

«Квартира останется в собственности Филиппа»: Адвокат Добровинский будет оспаривать арест имущества Киркорова

Комсомольская правда02:40

Адвокат Киркорова объяснил, почему певец отказывался платить кредит. «Просили 3 млн евро»

URA.Ruвчера в 17:00

Адвокат Киркорова прокомментировал данные о продаже квартиры певца

Москва 2403:55

Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank

Агентство Москвавчера в 07:23
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Спорт

РУСАДА обжалует санкции WADA в спортивном арбитраже

Ранее сегодня на на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок.
Коммерсантъ 05:57
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Путин заверил в готовности России сохранить транзит газа через Украину

Россия хотела бы сохранить транзит газа через Украину, несмотря на то, что маршрут "Северный поток - 2" короче, сказал президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Finam.Ru 05:00
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Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
ТАСС 05:34
Технологии

Tele2 запустила тариф с безлимитом для планшетов

Tele2 запустила новый тарифный план с безлимитным интернетом для владельцев планшетов.
CNews вчера в 04:22
Кино

В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Inc-news.ru 04:30
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Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Газета.Ru 05:14
Спорт

Российский велогонщик задумался о смене гражданства из-за санкций ВАДА

Известный российский велогонщик Ильнур Закарин не исключает смены гражданства из-за санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством на Россию.
Znak.com 17 декабря в 05:39
Общество

Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
РБК 05:43
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Общество

Темпы инфляции в РФ упали до 3,25%

Темпы инфляции в России упали до 3,25%, рассказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.
News.ru 05:45
Политика

Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора

В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 04:30
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Политика

Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Газета.Ru 05:47
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.
RT на русском 04:21
Религия

Жителям России запретили шить и ругать детей

Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
U74.Ru 03:29
Здоровье

Эти три продукта защищают от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com вчера в 01:12
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Политика

Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
SM News 05:38
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Шоу-бизнес

Олег Майами заявил о романе с Ольгой Бузовой

Российский исполнитель Олег Майами в интервью со СМИ впервые подтвердил слухи о романе с популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
VSE42.RU вчера в 01:07
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Экономика

«Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения

Цифровая перепись обойдется в 33 млрд До этого "Ростелеком" провел конкурс на закупку планшетов на 5,76 млрд руб. Сообщается, что его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства.
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Общество

Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей

«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
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Киберспорт

Релиз Warcraft III: Reforged состоится 29 января

Дни24 вчера в 01:23
Происшествия

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
RT на русском 05:10
Экономика

В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады

Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
REGNUM 02:37
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Филипп Киркоров
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Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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