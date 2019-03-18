Экономика
Lenta.ruПродажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов. Об этом сообщает «Говорит Москва».
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Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank
Агентство Москвавчера в 07:23
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Политика
Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США. Об этом он написал в своем Twitter.
Происшествия
В Карелии c вертолета сбросили Mercedes Gelandewagen
Общество
Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров
По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал».
Политика
Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»
Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Интернет
В интернет утекли данные 267 тысяч пользователей Facebook
В свободном доступе в сети Интернет оказались личные данные более чем 267 тысяч пользователей социальной сети Facebook.
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Филадельфии
Два человека считаются погибшими в результате взрыва газа и последующего пожара в жилых домах в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) в США.
Армия и оружие
Год военно-политической работы: Картаполов рассказал о результатах деятельности нового управления ВС РФ
Начальник ГВПУ ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал об итогах работы своего управления, которому исполнился год.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке
Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
Общество
Суд в Швеции вынес приговор мужчине, угрожавшему Грете Тунберг
Малене Эрнман, мать активистки, получала от 40-летнего мужчины угрозы в письменном виде.
Политика
В США поддержали новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой
Палата представителей Конгресса США поддержала новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой (USMCA), которое должно заменить действовавшее с 1994 Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
Кино
Сайт IMDb назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Ранее в IMDb опубликовали список самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказала о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на реплику о советских танках
Ранее 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил шуткой на предположение Цимбалюка о том, что позиция российского президента по отношению к Киеву изменилась бы при появления на Кубани украинских танков.
Политика
«Путин устал и уходит?»: пресс-конференция президента за одну минуту
В Центре международной торговли завершилась большая пресс-конференция президента Владимира Путина 2019.
Космос
Фотография черной дыры стала прорывом года — журнал Science
Научным прорывом года по версии журнала Science стала получившая широкую известность фотография тени сверхмассивной черной дыры, 20 декабря сообщается на сайте издания.
Кино
Джон Бойега раскритиковал фильм «Звёздные войны: Последние джедаи»
Джон Бойега, исполнивший в фильмах «Звёздные войны» роль Финна, раскритиковал подход к созданию картины «Последние джедаи».
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Недвижимость
Появятся ли в России торгцентры-призраки
Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
Финансы
Рынок приготовился к падению доллара до уровня июня 2018 года
Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", специально для "РГ": - Третий день пара доллар / рубль торгуется вблизи отметки 62,5, что является минимальным с лета прошлого года.
Кино
Disney бьет рекорды по кассовым сборам
Авто
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января
Россиянам не стоит ждать новогодних чудес в части цен на автомобили в канун 2020 года - машины среднего ценового сегмента с января подорожают на 35-100 тысяч рублей, сообщили опрошенные РИА Новости дилеры и автопроизводители.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Здоровье
Василий Орлов решил запретить продажу снюса в Приамурье
Губернатор Амурской области Василий Орлов в четверг, 19 декабря, на заседании региональной антинаркотической комиссии, поручил чиновникам проработать вопрос о запрещении продажи в Приамурье жевательных смесей, содержащих никотин.
Происшествия
Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане
Воспитатель детского сада скончалась во время эвакуации детей после сообщения о минировании дошкольных учреждений Еврейской АО.
Политика
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила деревню в ходе новой операции на юге Идлиба
Сирийская правительственная армия освободила от боевиков первый населенный пункт в ходе новой военной операции на юге провинции Идлиб - деревню Умм-Джаляль, сообщает Sham FM.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.