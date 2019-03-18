Общество

РИА НовостиРИА НовостиКвартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста. Решение опубликовано на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.
Читать в источнике
Комментировать195

Подробнее о событии

Адвокат Киркорова прокомментировал сообщения о продаже квартиры певца

РИА Новости05:06

Адвокат Киркорова рассказал, откуда у певца долг в 779 тысяч евро

РЕН ТВвчера в 11:50

«Юридическая девственность»: адвокат Киркорова удивлен «продажей» квартиры из-за долгов

Телепрограмма03:47

«Квартира останется в собственности Филиппа»: Адвокат Добровинский будет оспаривать арест имущества Киркорова

Комсомольская правда02:40

Адвокат Киркорова объяснил, почему певец отказывался платить кредит. «Просили 3 млн евро»

URA.Ruвчера в 17:00

Адвокат Киркорова прокомментировал данные о продаже квартиры певца

Москва 2403:55

Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank

Агентство Москвавчера в 07:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 07:37, Ашберн
Политика

Путин: новая пенсионная реформа не готовится

Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается.
Коммерсантъ 06:41
Политика

Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Известия 07:19
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Lenta.ru 04:57
Общество

Путин ответил на вопрос о заказчиках дела Голунова

Российского президент Владимира Путина спросили про то, кто являлся заказчиками дела журналиста Ивана Голунова, у которого якобы были обнаружены наркотики.
Газета.Ru 06:08
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Lenta.ru 05:24
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Политика

Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии

Президент РФ Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии.
ТАСС 06:53
Политика

Экономика России адаптировалась к внешним шокам в виде санкций — Путин

«Наша экономика адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта стала гораздо более устойчивой», – резюмировал Владимир Путин.
ПолитРоссия 06:36
Политика

Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

Президент России Владимир Путин заявил, что самыми сложными моментами за годы его президентства стали теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.
РБК 07:20
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из мавзолея

DP.RU 05:15
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Политика

Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

В ходе большой пресс-конференции по итогам 2019 года российский президент Владимир Путин заявил, что решения о создании Союзного государства России и Белоруссии были правильными.
Аргументы и Факты 06:41
Политика

Россия ответит на санкции США зеркально, заявил Путин

Москва ответит зеркально, заявил Владимир Путин на Большой пресс-конференции. Ничего хорошего в санкциях нет, добавил глава государства.
Вести.Ru 05:40
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости 06:33
Политика

Путин: Россия контактирует и с Сарраджем, и с Хафтаром в Ливии

Российская сторона находится в контакте и с премьер-министром Правительства национального согласия Ливии Фейзом Сарраджем и командующим Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:02
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
RT на русском 06:13
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Политика

Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности

Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентом и это уже имеет практическое применение.
РИА Новости 07:18
Происшествия

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
РБК вчера в 14:01
Политика

Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен

Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Центр энергетической экспертизы 05:24
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Политика

Путин: Плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не отменятся

Президент России Владимир Путин в ходе 15-й конференции в Центре международной торговли в Москве ответил на вопрос журналистки из Камчатки, которая поинтересовалась, будет ли отменена программа плоских тарифов от «Аэрофлота».
Пятый канал 04:35
Общество

Путин нашел варианты увеличения зарплат врачей

Модель развития здравоохранения в России, несмотря на проблемы, лучше оставить в нынешнем варианте, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.
BFM.ru 04:44
Политика

На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты

Журналистам запретили приходить с большими плакатами на 15-ю ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ 01:20
Общество

В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.
РИА Новости 06:52
Политика

На трансляцию пресс-конференции Путина совершена кибератака

Хакерская атака на российские телеканалы, транслирующие на YouTube большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, зафиксирована в четверг днем.
Взгляд.ру 07:00
Политика

Путин назвал одну из главных проблем оборонной отрасли

Закредитованность предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в России является одной из главных проблем отрасли.
Известия 06:50
Политика

Верховная рада приняла новый избирательный кодекс

Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях: выборов президента Украины, Верховной рады, а также местных выборов.
РИА Новости 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное