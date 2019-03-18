Как следует из решения суда, имеющегося в распоряжении Агентства городских новостей «Москва», суд обратил взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита путем продажи с публичных торгов, а именно на квартиру певца с установленной начальной стоимостью 193 млн 257 тыс. руб.

с чего всё началось

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста по стартовой стоимости более чем в 193 миллиона рублей. Решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

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