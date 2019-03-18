Общество

РИА НовостиРИА НовостиКвартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста по стартовой стоимости более чем в 193 миллиона рублей. Решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.
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с чего всё началось

Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank

Как следует из решения суда, имеющегося в распоряжении Агентства городских новостей «Москва», суд обратил взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита путем продажи с публичных торгов, а именно на квартиру певца с установленной начальной стоимостью 193 млн 257 тыс. руб.
Агентство Москвавчера в 07:23

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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новостивчера в 21:16

Филиппу Киркорову придется продать квартиру для погашения долга по кредиту

Московский Комсомолецвчера в 19:17

Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank

Агентство Москвавчера в 07:23

«Сначала они просили 3 млн евро, но мы отбились»: Адвокат Киркорова раскрыл тайну кредита певца

Царьградвчера в 14:30

Адвокат Киркорова рассказал, откуда у певца долг в 779 тысяч евро

РЕН ТВвчера в 11:50

Квартиру Киркорова продадут для возмещения долга по кредиту

Москва 24вчера в 08:11

Адвокат Киркорова объяснил, почему певец отказывался платить кредит. «Просили 3 млн евро»

URA.Ruвчера в 17:00
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Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета 17 декабря в 10:27
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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Экономика

А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов экс-банкира Беджамова

Инвестиционная кампания А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, расширила на Лондон свою кампанию по сбору информации об активах бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова.
РБК вчера в 22:16
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Lenta.ru вчера в 20:47
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

RT на русском вчера в 10:26
Происшествия

При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

REGNUM вчера в 21:39
Политика

СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
РБК вчера в 11:38
Политика

Россию обязали платить Украине за Крым

Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.
Московский Комсомолец вчера в 04:23
Происшествия

Механик American Airlines чуть не убил 150 человек в США

Механик American Airlines Ахмед Алани повредил навигационную систему самолета и чуть не убил полторы сотни пассажиров.
Российская газета вчера в 22:40
Общество

Раскрыта причина введения 120-тысячных штрафов для работающих пенсионеров

Введение крупных денежных штрафов для работающих пенсионеров в РФ не обусловлено необходимостью «залатать дыры» в бюджете за счет пожилых граждан, а имеет совсем иные причины.
URA.Ru вчера в 13:39
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Армия и оружие

Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:16
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 03:27
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые в скором времени получат обновление операционной системы до Android 10.
UfaTime.ru 17 декабря в 16:00
Общество

СМИ узнали об установке американских двигателей на «кукурузники»

РБК вчера в 21:36
Религия

День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святителя Николая Чудотворца или по-народному Николая Угодника называют покровителем путешественников и мореплавателей.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия

В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой

РИА Новости вчера в 22:21
Экономика

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Комсомольская правда вчера в 13:22
Политика

КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека

Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".
ТАСС вчера в 22:26
Происшествия

СК раскрыл террористическое сообщество в одной из колоний Калмыкии

RT на русском вчера в 06:34
Футбол

Сульшер: «Считаю „Манчестер Сити“ лучшей командой Англии»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от противостояния с "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Лиги.
Soccer.ru вчера в 23:52
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Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда вчера в 09:21
Футбол

«Барселона» и «Реал» не забили в «Эль Класико» впервые за 17 лет

Впервые за 17 лет в матче "Эль Класико" не было оформлено ни одного гола. В предыдущий раз похожим образом прошла встреча 2002 года.
Газета.Ru вчера в 16:33
Армия и оружие

Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
RT на русском 17 декабря в 09:50
Общество

В Греции нашли две гробницы бронзового века, набитые золотом

В греческом Пилосе недалеко от получившей в 2015 году всемирную известность гробницы Воина-Грифона, были обнаружены еще две элитные гробницы бронзового века, изобилующие уникальными предметами.
Planet Today вчера в 07:24
Политика

Польша ждёт предложения от России по транзиту газа через «Ямал»

Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Россия захочет заключить новое соглашение на транзит газа по польскому участку Ямальского газопровода.
REGNUM вчера в 06:28
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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