Общество
РИА НовостиКвартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста по стартовой стоимости более чем в 193 миллиона рублей. Решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.
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с чего всё началось
Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank
Как следует из решения суда, имеющегося в распоряжении Агентства городских новостей «Москва», суд обратил взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита путем продажи с публичных торгов, а именно на квартиру певца с установленной начальной стоимостью 193 млн 257 тыс. руб.Агентство Москвавчера в 07:23
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Филиппу Киркорову придется продать квартиру для погашения долга по кредиту
Московский Комсомолецвчера в 19:17
Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank
Агентство Москвавчера в 07:23
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