Общество
DP.RUКвартиру Навального в Москве арестовали по иску Пригожина
Судебные приставы наложили арест на квартиру оппозиционного политика Алексея Навального в Москве, сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Происшествия
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
Российская газета 06:11
Общество
Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку
«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости 11:26
Общество
Британия и Франция побили рекорды суточного прироста больных COVID-19
В Великобритании и Франции 24 сентября были зафиксированы рекорды по суточному приросту новых заболевших COVID-19.
РБК 14:36
Наука
Названо основное условие передачи коронавируса
Ученые выяснили, что ключевой фактор для передачи коронавируса SARS-CoV-2 — скорость испарения влаги в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 13:56
Экономика
«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут возложить на граждан
Правительство поручило профильным ведомствам проработать изменения, согласно которым стоимость установки счетчиков будет включена в коммунальные платежи россиян.
Газета.Ru 06:33
Общество
Силовики применили водометы против протестующих в Минске
Rambler News Service вчера в 12:45
Здоровье
Волгоградская область получила первую партию антиковидной вакцины
Накануне в регион поступили первые партии антиковидной вакцины отечественного производства.
Блокнот Волжский 10:12
Шоу-бизнес
Рудковская объяснила обращение сына к Путину
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала обращение сына к президенту России Владимиру Путину. Об этом она рассказала «Москве 24».
Lenta.ru 14:17
Общество
Минтруд предложил не увольнять за пьянство удаленных работников
Рабочая группа, занимающаяся поправками в Трудовой кодекс РФ, внесла предложение не увольнять нетрезвых удаленных сотрудников.
VSE42.RU 00:16
Общество
Мурашко назвал категорию не нуждающихся в прививке от COVID-19 граждан
Человек, который переболел коронавирусом в этом сезоне, может не делать прививку от COVID-19.
РБК 10:42
Происшествия
В Ивановской области автомобиль сбил на переходе мать с ребенком
Водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе в Кинешме Ивановской области мать с 8-летней дочерью, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД по региону.
ТАСС 06:38
Футбол
«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы
В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газета 14:45
Культура
Картину Боттичелли выставят на торги в Нью-Йорке за $80 млн
Картина кисти Сандро Боттичелли будет выставлена на аукцион, который состоится в Нью-Йорке в январе, за $80 млн.
ТАСС 11:27
Кино
Сериал Netflix лишился одного из ведьмаков из-за коронавируса
Туэ Расмуссен, исполнявший роль Эскеля, покинул сериал "Ведьмак" в разгар съемок второго сезона, о чём актёр заявил на своей странице в сети Instagram.
Российская газета 04:46
Политика
Глава Минэкономики Германии выступил в защиту «Северного потока-2»
Альтмайер напомнил, что в проекте "Северный поток - 2" участвуют компании из разных европейских стран.
ТВ Центр 15:05
Авто
Mazda сертифицировала новый кроссовер CX-30 для России
Компания Mazda в России оформила ОТТС для кроссовера CX-30, а это значит, что скоро он поступит в продажу, но официально сроки выхода пока не называют.
Avtovesti.com 12:27
Общество
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости 00:44
Политика
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
«Стоит напомнить, что в соответствии с новыми поправками в конституцию заработная плата ниже МРОТа является недопустимой», — отметил президент.
Замана вчера в 10:00
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили два бомбардировщика США над Черным морем
ТВ Центр 04:34
Общество
В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых
«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 12:58
Происшествия
Прокуратура Москвы утвердила обвинение за звание «вор в законе»
Российская газета 13:34
Здоровье
Мясников назвал неизвестные науке характеристики коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале перечислил вопросы, связанные с коронавирусом, ответы на которые науке до сих пор неизвестны.
РИА Новости 22 сентября в 06:27
Общество
Белорусский разработчик пригрозил «снять маски» с силовиков при помощи нейросети
Белорусский разработчик компьютерных игр, включённый журналом Forbes в список самых успешных людей до 30 лет, Андрей Максимов опубликовал видео, в котором рассказал о возможности установления личностей скрывающихся под масками силовиков при помощи нейросети.
ИА REX 10:15
Шоу-бизнес
Фото 59-летней Елены Яковлевой в купальнике появилось в Сети
Российская 59-летняя актриса Елена Яковлева частенько будоражит общественность своим внешним видом.
CT news 03:42
Общество
Создатель «Новичка» назвал предполагаемых отравителей Навального
Углев добавил, что «от чужого мужика» Навальный не стал бы брать предмет, поэтому можно сделать вывод, что это сделал кто-то из ближайшего окружения оппозиционера, передаёт газета «Взгляд».
News.ru 07:42
Экономика
Борисов поддержал реализацию проекта ВНХК «Роснефти»
Вице-премьер Юрий Борисов поддержал реализацию проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК).
Ведомости 13:04
Политика
Валерий Соловей заявил, что его попытались отравить «Новичком»
Известный российский политолог Валерий Соловей заявил в интервью «В гостях у Гордона», что на него были совершены два покушения.
Московский Комсомолец 11:10