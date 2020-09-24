Судебные приставы наложили арест на квартиру оппозиционного политика Алексея Навального в Москве, сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Квартиру Навального в Москве арестовали по иску Пригожина

Общество Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку «Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении. 1K

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Футбол «Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи. 1

Культура Картину Боттичелли выставят на торги в Нью-Йорке за $80 млн Картина кисти Сандро Боттичелли будет выставлена на аукцион, который состоится в Нью-Йорке в январе, за $80 млн.

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