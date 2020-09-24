Общество

DP.RUDP.RUКвартиру Навального в Москве арестовали по иску Пригожина

Судебные приставы наложили арест на квартиру оппозиционного политика Алексея Навального в Москве, сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Квартиру Навального арестовали приставы

РИА Новости09:50

Приставы арестовали квартиру Навального

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Пресс-секретарь Навального сообщила об аресте его московской квартиры

Интерфакс09:01

Соратники Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве

РБК09:31

Навальный остался без квартиры в Москве

URA.Ru09:23

Приставы наложили арест на квартиру Навального

Коммерсантъ08:48

«Трансперенси» выступила против ареста квартиры Навального из-за долга перед Пригожиным

Znak.com10:32
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Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
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«Роскосмос» рассекретил документы к 50-летию полета станции «Луна-16»

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Британия и Франция побили рекорды суточного прироста больных COVID-19

В Великобритании и Франции 24 сентября были зафиксированы рекорды по суточному приросту новых заболевших COVID-19.
РБК 14:36
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Названо основное условие передачи коронавируса

Ученые выяснили, что ключевой фактор для передачи коронавируса SARS-CoV-2 — скорость испарения влаги в воздухе.
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Экономика

«Ъ»: стоимость установки счетчиков могут возложить на граждан

Правительство поручило профильным ведомствам проработать изменения, согласно которым стоимость установки счетчиков будет включена в коммунальные платежи россиян.
Газета.Ru 06:33
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Общество

Силовики применили водометы против протестующих в Минске

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Накануне в регион поступили первые партии антиковидной вакцины отечественного производства.
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Продюсер Яна Рудковская прокомментировала обращение сына к президенту России Владимиру Путину. Об этом она рассказала «Москве 24».
Lenta.ru 14:17
Общество

Минтруд предложил не увольнять за пьянство удаленных работников

Рабочая группа, занимающаяся поправками в Трудовой кодекс РФ, внесла предложение не увольнять нетрезвых удаленных сотрудников.
VSE42.RU 00:16
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Общество

Мурашко назвал категорию не нуждающихся в прививке от COVID-19 граждан

Человек, который переболел коронавирусом в этом сезоне, может не делать прививку от COVID-19.
РБК 10:42
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Происшествия

В Ивановской области автомобиль сбил на переходе мать с ребенком

Водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе в Кинешме Ивановской области мать с 8-летней дочерью, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД по региону.
ТАСС 06:38
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Футбол

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газета 14:45
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Культура

Картину Боттичелли выставят на торги в Нью-Йорке за $80 млн

Картина кисти Сандро Боттичелли будет выставлена на аукцион, который состоится в Нью-Йорке в январе, за $80 млн.
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Кино

Сериал Netflix лишился одного из ведьмаков из-за коронавируса

Туэ Расмуссен, исполнявший роль Эскеля, покинул сериал "Ведьмак" в разгар съемок второго сезона, о чём актёр заявил на своей странице в сети Instagram.
Российская газета 04:46
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Газета.Ru 10:40
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Глава Минэкономики Германии выступил в защиту «Северного потока-2»

Альтмайер напомнил, что в проекте "Северный поток - 2" участвуют компании из разных европейских стран.
ТВ Центр 15:05
Авто

Mazda сертифицировала новый кроссовер CX-30 для России

Компания Mazda в России оформила ОТТС для кроссовера CX-30, а это значит, что скоро он поступит в продажу, но официально сроки выхода пока не называют.
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Общество

В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России с 24 сентября начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде.
Ведомости 00:44
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Политика

Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей

«Стоит напомнить, что в соответствии с новыми поправками в конституцию заработная плата ниже МРОТа является недопустимой», — отметил президент.
Замана вчера в 10:00
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили два бомбардировщика США над Черным морем

ТВ Центр 04:34
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В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Коммерсантъ 12:58
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Происшествия

Прокуратура Москвы утвердила обвинение за звание «вор в законе»

Российская газета 13:34
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Мясников назвал неизвестные науке характеристики коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале перечислил вопросы, связанные с коронавирусом, ответы на которые науке до сих пор неизвестны.
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Белорусский разработчик пригрозил «снять маски» с силовиков при помощи нейросети

Белорусский разработчик компьютерных игр, включённый журналом Forbes в список самых успешных людей до 30 лет, Андрей Максимов опубликовал видео, в котором рассказал о возможности установления личностей скрывающихся под масками силовиков при помощи нейросети.
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Фото 59-летней Елены Яковлевой в купальнике появилось в Сети

Российская 59-летняя актриса Елена Яковлева частенько будоражит общественность своим внешним видом.
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Общество

Создатель «Новичка» назвал предполагаемых отравителей Навального

Углев добавил, что «от чужого мужика» Навальный не стал бы брать предмет, поэтому можно сделать вывод, что это сделал кто-то из ближайшего окружения оппозиционера, передаёт газета «Взгляд».
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Экономика

Борисов поддержал реализацию проекта ВНХК «Роснефти»

Вице-премьер Юрий Борисов поддержал реализацию проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК).
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Валерий Соловей заявил, что его попытались отравить «Новичком»

Известный российский политолог Валерий Соловей заявил в интервью «В гостях у Гордона», что на него были совершены два покушения.
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