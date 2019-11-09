Экономика
ИзвестияКвартиру Януковича в центре Киева сдали в аренду за 30 тыс. гривен
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины сдает в аренду квартиру экс-президента страны Виктора Януковича в центре Киева. Пожить в апартаментах бывшего главы государства стоит 30 тыс. гривен (около 78 тыс. рублей) в месяц, рассказал глава агентства Антон Янчук.
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В Красноярском крае в аварии погиб актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков.
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Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
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Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
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В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
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РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ
«Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03:31
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
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Полиция задержала хулигана, проколовшего шины 80 авто в Еманжелинске
В Еманжелинске (Челябинская область) задержан подозреваемый в массовом повреждении чужого имущества – парень проколол колеса 80 автомобилей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости вчера в 17:50
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Щербакова победила в Китае и вышла в финал Гран-при
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Армия и оружие
40 лет назад в США ошибочно объявили ядерную тревогу
40 лет назад американские военные зафиксировали ядерную атаку СССР по США. Ответного удара не последовало.
Газета.Ru 06:46
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Австралийский боксёр умер после удара во время спарринга
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Левандовски раскритиковал состав «Баварии»
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в интервью Süddeutsche Zeitung раскритиковал состав своей команды.
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Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщает пресс-служба президентского офиса.
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Шура признался в переживаниях о здоровье Анастасии Заворотнюк
Шура сообщил что переживает о здоровье Анастасии Заворотнюк.
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