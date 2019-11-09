Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины сдает в аренду квартиру экс-президента страны Виктора Януковича в центре Киева. Пожить в апартаментах бывшего главы государства стоит 30 тыс. гривен (около 78 тыс. рублей) в месяц, рассказал глава агентства Антон Янчук.

Квартиру Януковича в центре Киева сдали в аренду за 30 тыс. гривен

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