Будьте в Плюсе

Квартиры подешевеют: Определены возможные рамки падения цен

Например, в Москве средняя цена метра жилья поднялась в сентябре 2021 года до 235 тысяч рублей со 187 тысяч рублей годом ранее, то есть на 26 процентов, по данным сервиса "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН).
Российская газета
В настоящее время вложения в недвижимость с инвестиционными целями вряд ли целесообразны, считает аналитик.
RT на русском
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман предположил, что произойдёт с ценами на недвижимость в России в ближайший год.
RT на русском
Как ранее сообщала НСН, управление Росреестра по Москве в III квартале 2021 года зарегистрировало рекордное число договоров ипотечного жилищного кредитования.
RT на русском

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Главный аналитик TeleTrade Гойхман спрогнозировал цены на недвижимость в России
ФАН06:53
Аналитик Гойхман дал прогноз по ценам на рынке недвижимости в России
RT на русском05:03
Квартиры подешевеют: Определены возможные рамки падения цен
Российская газета23:01
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