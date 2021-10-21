Например, в Москве средняя цена метра жилья поднялась в сентябре 2021 года до 235 тысяч рублей со 187 тысяч рублей годом ранее, то есть на 26 процентов, по данным сервиса "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН).
Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской "дочке" ввоз на территорию России, предложение к продаже, продажу и хранение 61 модели смартфонов Samsung, в том числе новейшего устройства Samsung Galaxy Z Flip.
Власти Краснодарского края приняли решение не вводить дополнительные нерабочие дни, кроме периода с 30 октября по 7 ноября, утвержденного нерабочими днями по решению президента России Владимира Путина, сообщил в Telegram-канале в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания оперативного штаба региона.
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, посвященную высказыванию сопредседателя партии бундестага «Зеленые» Анналены Бербок по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2». Материал вызвал споры среди читателей.
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш" заявил о том, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где она стала бы четвертой по силе страной.