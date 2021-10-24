КоммерсантъКвартиры разобрали арендаторыВ России произошел резкий скачок стоимости долгосрочной аренды жилья, свидетельствуют данные «Циан.Аналитика».КоммерсантъСогласно данным компании «Этажи», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупных городах сейчас составляет 21,73 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 26,7 тыс. руб.КоммерсантъСогласно оценкам «Циан.Аналитики», средняя стоимость аренды за минувший месяц выросла во всех крупных городах страны, а наиболее выраженной динамика оказалась в Казани, Воронеже и Волгограде.КоммерсантъСейчас ситуация на рынке съемного жилья нормализуется, объем экспозиции увеличивается, но дефицит доступных лотов все же сохраняется.ФАНЧитать далееСвернутьПетербургский дневникПетербургский дневникФАНПодробнее о событииРоссийский рынок долгосрочной аренды жилья зафиксировал рост ставокФАН12:20Аналитики заявили о резком росте стоимости долгосрочной аренды жильяForbes08:04Аренда жилья в России подорожала на 8%Секрет фирмы09:28В Петербурге резко выросли цены на съемные квартирыПетербургский дневник11:58Квартиры разобрали арендаторыКоммерсантъ07:02Показать ещёОценить31Поделиться