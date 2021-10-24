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Квартиры разобрали арендаторы

В России произошел резкий скачок стоимости долгосрочной аренды жилья, свидетельствуют данные «Циан.Аналитика».
Коммерсантъ
Согласно данным компании «Этажи», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупных городах сейчас составляет 21,73 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 26,7 тыс. руб.
Коммерсантъ
Согласно оценкам «Циан.Аналитики», средняя стоимость аренды за минувший месяц выросла во всех крупных городах страны, а наиболее выраженной динамика оказалась в Казани, Воронеже и Волгограде.
Коммерсантъ
Сейчас ситуация на рынке съемного жилья нормализуется
, объем экспозиции увеличивается, но дефицит доступных лотов все же сохраняется.
ФАН

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