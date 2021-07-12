В ближнем поясе Московской области во всех сегментах цены в июне вновь показали положительную динамику, а средневзвешенная цена квадратного метра достигла 153 тысяч рублей. По сравнению с маем она выросла на 3 процента, за год — на треть.

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С чего всё началось Подорожание новостроек ограничивает спрос Исключением стал Краснодар, где за счет перераспределения спроса мигрирующих на юг «удаленщиков» новостройки за месяц подорожали на рекордные 15%. Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в июле достигла 100 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 2,2% за месяц и на 27% за год. Коммерсантъ вчера в 03:29