Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Квартиры в Москве вновь подорожали

В ближнем поясе Московской области во всех сегментах цены в июне вновь показали положительную динамику, а средневзвешенная цена квадратного метра достигла 153 тысяч рублей. По сравнению с маем она выросла на 3 процента, за год — на треть.В источнике

С чего всё началось

Подорожание новостроек ограничивает спрос

Исключением стал Краснодар, где за счет перераспределения спроса мигрирующих на юг «удаленщиков» новостройки за месяц подорожали на рекордные 15%. Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в июле достигла 100 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 2,2% за месяц и на 27% за год.
Коммерсантъвчера в 03:29

Подробнее о событии

Квартиры в Москве вновь подорожали

Lenta.ru01:23

Цены на новостройки в России выросли более чем на 2% за месяц

Компаниявчера в 12:30

Стоимость жилья в новостройках Екатеринбурга снизилась на 1%

Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 08:46

Квартиры в новостройках стали дороже на 2,2% в июле

Экономика сегоднявчера в 11:31

Рост цен на первичном рынке жилья приостановил спрос

ФАНвчера в 08:41

Аналитики заявили об удорожании новостроек в России больше чем на 2% за месяц

Forbesвчера в 06:34

Подорожание новостроек ограничивает спрос

Коммерсантъвчера в 03:29
Интересное

Глава Nord Stream 2 AG счел, что санкции США нарушили интересы Украины

Введение в декабре 2019 года санкций США в отношении подрядчиков строительства газопровода "Северный поток 2", которое приостановило стройку, нарушило пакетную договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину, заявил исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt.
Интерфаксвчера в 15:31

Врач Терский назвал причину популярности вакцины от коронавируса «КовиВак» среди россиян

Популярность вакцины "КовиВак" объясняется тем, что, по мнению некоторых россиян, однократного ее введения уже якобы достаточно для завершения вакцинации, рассказал агентству "Прайм" главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.
РИА Новости19:15

В бундестаге призвали Германию к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией

"Из нынешнего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов", — заявил парламентарий в интервью изданию Die Welt и добавил, что Россия должна принять участие в новом объединении.
Life.ru19:54

Ученый Нетесов назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19 без вакцины

Ученый отметил, что единственный путь реальной борьбы с коронавирусом – скорейшая вакцинация и ношение масок везде, где есть люди, то есть судьба эпидемии напрямую зависит от позиции людей.
РИА Новости00:39