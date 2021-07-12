Квартиры в Москве вновь подорожали
В ближнем поясе Московской области во всех сегментах цены в июне вновь показали положительную динамику, а средневзвешенная цена квадратного метра достигла 153 тысяч рублей. По сравнению с маем она выросла на 3 процента, за год — на треть.В источнике
С чего всё началось
Подорожание новостроек ограничивает спрос
Исключением стал Краснодар, где за счет перераспределения спроса мигрирующих на юг «удаленщиков» новостройки за месяц подорожали на рекордные 15%. Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России в июле достигла 100 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 2,2% за месяц и на 27% за год.
Коммерсантъвчера в 03:29