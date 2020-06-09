Экономика

Lenta.ruLenta.ruКвартиры в Москве начали дешеветь

Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.
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с чего всё началось

Квартиры в Москве начали дешеветь

Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр. В уже реализуемых проектах цены за месяц практически не изменились, отмечают аналитики.
Lenta.ru01:24

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В Москве наблюдается снижение цен на жилье

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Как кризис изменит цены на рынке жилья

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Застройщики жилья будут бороться за снижение среднего чека – эксперт

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Цены на новостройки в Москве пошли вниз

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Цены на новостройки в Москве снизились

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Дешеветь начали московские квартиры

Соловей.Инфо02:01

Квартиры в Москве начали дешеветь

Lenta.ru01:24
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Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

РИА Новости 01:44
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Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
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Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Происшествия

МВД опубликовало видео с опросом Ефремова перед судом

Москва 24 14:37
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Энергетика

Акции Chesapeake взлетели на 181% за день. Разбираемся, что это было

Восемь аналитиков посоветовали избавляться от акций Chesapeake, и всего один присвоил рейтинг "держать".
РБК 10:30
Происшествия

Охлобыстин высказался о ДТП с участием его друга Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
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Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

REGNUM 15:35
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Экономика

Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Средства предназначены для граждан, которые с апреля по июнь 2020 года взяли под опеку детей, инвалидов или стариков из социальных учреждений.
Evo-rus.com 13:50
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Общество

Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели

Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 15:35
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Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
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Здоровье

Дагестан начнет поэтапно выходить из режима самоизоляции после 15 июня

Дагестан после 15 июня будет поэтапно выходить из режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики в Instagram.
РИА Новости 15:15
2
Происшествия

В Ленобласти задержаны должностные лица филиала «ФСК ЕЭС»

Уголовное дело по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» возбуждено и расследуется оделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:27
19
Происшествия

Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась идти на мировую

Супруга Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве, в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что не пойдет на мировую с представителями артиста.
Взгляд.ру 14:43
31
Здоровье

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik.
Piter.tv 00:53
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Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Армия и оружие

Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя

У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru 13:37
Экономика

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс вчера в 14:21
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Наука

Петербургские ученые воссоздали мозг динозавра в 3D

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета создали подробную 3D-модель головного мозга и окружающих кровеносных сосудов древнего анкилозавра, сообщается в статье, опубликованной научным изданием Biological Communications.
NewInform 07 июня в 05:07
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Космос

Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности

«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews вчера в 08:48
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Теннис

Светлана Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей

Metaratings вчера в 05:40
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Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня вчера в 07:58
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Экономика

Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей

Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
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Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

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«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов

Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
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Энергетика

В Мурманской области выросли цены на бензин

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» выросли: АИ-92 — 53700 51000 руб/т (увеличение на 2700 руб/т); АИ-95 — 54500 51500 руб/т (увеличение на 3000 руб/т); Дт/лет — 54500 53000 руб/т (увеличение на 1500 руб/т).
Аргументы и Факты - Мурманск 10:58
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Как работают Яндекс.Новости?
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