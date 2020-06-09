Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр. В уже реализуемых проектах цены за месяц практически не изменились, отмечают аналитики.

с чего всё началось

Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.

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