Экономика

Lenta.ruLenta.ruКвартиры в Москве начали дешеветь

Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.
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с чего всё началось

Квартиры в Москве начали дешеветь

Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр. В уже реализуемых проектах цены за месяц практически не изменились, отмечают аналитики.
Lenta.ru01:24

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В Москве наблюдается снижение цен на жилье

Экономика сегодня09:31

Цены на новостройки в Москве снизились

РЕН ТВ09:09

Дешеветь начали московские квартиры

Соловей.Инфо02:01

Цены на новостройки в Москве пошли вниз

Ридус05:33

Как кризис изменит цены на рынке жилья

Тульские новости03:05

Застройщики жилья будут бороться за снижение среднего чека – эксперт

Интерфакс09:04

Квартиры в Москве начали дешеветь

Lenta.ru01:24
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Происшествия

Ефремову предъявили обвинение в смертельном ДТП

Российскому актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в смертельном ДТП в состоянии опьянения, сообщил пресс-секретарь столичного суда.
Народные новости 12:57
2
Транспорт

Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов

Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
Общество

Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы

Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, говорится в аналитической записке генсека ООН Антониу Гутерреша.
РИА Новости 12:59
Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
1
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым

Газета.Ru 14:42
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2,1K
Происшествия

Охлобыстин высказался о ДТП с участием его друга Ефремова

Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
23
Происшествия

Момент ДТП с участием Ефремова попал на видео

В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых якобы запечатлен момент ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 16:19
1
Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
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Политика

«Единая Россия» поддержит девять кандидатов в губернаторы на выборах

РИА Новости 09:08
33
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
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Общество

На Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо

После аномальной грозы непогода пришла и в Санкт-Петербург. В Северной столице, помимо сильного ливня, прошел и град.
Новгородские ведомости 13:09
41
Армия и оружие

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Версии со взрывом на борту или атакой военного самолета в Гааге назвали неубедительными.
Коммерсантъ 14:30
1
Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
2,3K
Музыка

Смольный готовится к первому массовому празднику с начала пандемии

Техническая документация к проведению праздника подготовлена так, чтобы это могло стать большим публичным мероприятием — возможно, первым с начала пандемии.
DP.RU вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах

Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
15
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
498
Происшествия

В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Газета.Ru 13:55
14
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме

Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM 04:16
2
Происшествия

Ефремов на свободе может скрыться от следствия – прокурор

"Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей", – заявила представитель надзорного ведомства.
Москва 24 14:19
Армия и оружие

В США во время испытаний реактивная ракета «отпала» и уничтожилась

РЕН ТВ 09:09
4
Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия 13:27
45
Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
93
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
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Общество

Град в Петербурге повредил три автомобиля

Выпавший в южных районах Санкт-Петербурга град повредил три автомобиля, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.
РБК 15:02
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
9
Энергетика

Акции Chesapeake взлетели на 181% за день. Разбираемся, что это было

Восемь аналитиков посоветовали избавляться от акций Chesapeake, и всего один присвоил рейтинг "держать".
РБК 10:30
Экономика

Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей

Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
Известия 08:38
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Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
346
Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
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