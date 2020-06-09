Экономика
Lenta.ruКвартиры в Москве начали дешеветь
Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.
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с чего всё началось
Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр. В уже реализуемых проектах цены за месяц практически не изменились, отмечают аналитики.Lenta.ru01:24
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение в смертельном ДТП
Российскому актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в смертельном ДТП в состоянии опьянения, сообщил пресс-секретарь столичного суда.
Народные новости 12:57
Транспорт
Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов
Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
Общество
Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы
Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, говорится в аналитической записке генсека ООН Антониу Гутерреша.
РИА Новости 12:59
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
Охлобыстин высказался о ДТП с участием его друга Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
Происшествия
Момент ДТП с участием Ефремова попал на видео
В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых якобы запечатлен момент ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 16:19
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Общество
На Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо
После аномальной грозы непогода пришла и в Санкт-Петербург. В Северной столице, помимо сильного ливня, прошел и град.
Новгородские ведомости 13:09
Армия и оружие
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Версии со взрывом на борту или атакой военного самолета в Гааге назвали неубедительными.
Коммерсантъ 14:30
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
Музыка
Смольный готовится к первому массовому празднику с начала пандемии
Техническая документация к проведению праздника подготовлена так, чтобы это могло стать большим публичным мероприятием — возможно, первым с начала пандемии.
DP.RU вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Происшествия
В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными
В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Газета.Ru 13:55
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме
Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM 04:16
Происшествия
Ефремов на свободе может скрыться от следствия – прокурор
"Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей", – заявила представитель надзорного ведомства.
Москва 24 14:19
Экономика
Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков
Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ 12:17
Общество
Град в Петербурге повредил три автомобиля
Выпавший в южных районах Санкт-Петербурга град повредил три автомобиля, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по городу Андрей Литовка.
РБК 15:02
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Энергетика
Акции Chesapeake взлетели на 181% за день. Разбираемся, что это было
Восемь аналитиков посоветовали избавляться от акций Chesapeake, и всего один присвоил рейтинг "держать".
РБК 10:30
Экономика
Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей
Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
Известия 08:38
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08