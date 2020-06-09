Экономика
Lenta.ruКвартиры в Москве начали дешеветь
Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр.
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с чего всё началось
Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр. В уже реализуемых проектах цены за месяц практически не изменились, отмечают аналитики.Lenta.ru01:24
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Армия и оружие
Российский ядерный арсенал назвали новым вызовом для НАТО
Для НАТО модернизированный ядерный арсенал России является новым вызовом, что делает целесообразным оценку возможностей альянса в этой сфере, заявила директор по ядерной политике организации Джессика Кокс.
Взгляд.ру 10:16
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Энергетика
Газпром отказал Белоруссии в снижении цены на газ
Напомним, что глава Минэнерго Белоруссии направил в Газпром письмо с предложением снизить цену на российский газ.
REGNUM вчера в 12:50
Происшествия
Михаил Ефремов отказался выходить из квартиры к полицейским
Адвокат Ефремова Вадим Яловицкий в беседе с «360» опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию, что артист ещё накануне признал вину в ДТП.
Говорит Москва 05:51
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Путешествия
Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля
Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
Политика
Медведев: паники в период пандемии удалось избежать
Москва, 9 июня 2020, 17:04 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в период пандемии коронавируса власти смогли не допустить паники и избежать обострения криминагенной обстановки.
REGNUM 10:04
Происшествия
Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский заявил о своей непричастности к отмыванию денег, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:20
Авто
Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Снимок, на котором девушка запечатлена в обтягивающих прозрачных трусах, вызвал заметное оживление среди подписчиков.
Московский Комсомолец 08:12
Здоровье
Ограничения по коронавирусу в ЯНАО снимут уже в июне. Прогноз URA.RU
Для ослабления ограничений по коронавирусу, введенных в апреле, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо, чтобы коэффициент распространения инфекции (Rt) не превышал 1. Кроме того, запас свободных коек на случай госпитализации больных COVID должен превышать 50%, а охват населения тестами на втором и третьем этапах снятия ограничения должен превышать 100 на 100 тысяч населения в день.
URA.Ru 10:15
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах РФ и США по ядерному оружию
Китай не намерен участвовать в переговорах РФ и США по ядерному оружию. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Piter.tv 08:25
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о сложном периоде в жизни актера
Жена артиста Софья Кругликова в интервью МК рассказала, что у супруга был сложный период, во время которого он употреблял спиртное.
Политическая Экспертиза 08:42
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Происшествия
В крови Ефремова обнаружили наркотики
Lenta.ru 10:31
Экономика
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
Космос
Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету
Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53