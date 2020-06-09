Экономика

Lenta.ruLenta.ruКвартиры в Москве начали дешеветь

Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр. В уже реализуемых проектах цены за месяц практически не изменились, отмечают аналитики.
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Цены на новостройки в Москве снизились

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Как кризис изменит цены на рынке жилья

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Застройщики жилья будут бороться за снижение среднего чека – эксперт

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Цены на новостройки в Москве пошли вниз

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Застройщик рассказал о быстрой консолидации рынка жилья

РИА Новости09:08

Дешеветь начали московские квартиры

Соловей.Инфо02:01

Квартиры в Москве начали дешеветь

Lenta.ru01:24
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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Путин и Меркель провели телефонный разговор

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О перспективах, которые ждут республики, Федеральному агентству новостей рассказали участники трагических событий на территории Донбасса.
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«Роскосмос» опроверг использование российских деталей на Crew Dragon

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Skoda представила новый Skoda Rapid Hockey Edition в России

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Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
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Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
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