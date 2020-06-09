Недвижимость
Lenta.ruКвартиры в Москве начали дешеветь
Квартиры начали дешеветь — за счет появления в продаже большого объема бюджетного предложения средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр. В уже реализуемых проектах цены за месяц практически не изменились, отмечают аналитики.
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с чего всё началось
За минувшие сутки в Москве выявлено 1572 случая заражения коронавирусом. Обновленные данные о распространении инфекции приводятся в Telegram -канале столичного оперштаба во вторник, 9 июня.Мослента03:50
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Происшествия
Ефремов признал себя виновником ДТП
Актер Михаил Ефремов вчера, 8 июня, признал себя виновным по делу о ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщил «Интерфаксу» неназванный адвокат.
Коммерсантъ 04:55
Футбол
Исполком РФС утвердил календарь РПЛ и Кубка России
Во вторник проходит заседание исполнительного комитета РФС, на котором был утвержден регламент и календарь чемпионата России и Кубка страны, сообщается в Twitter союза.
Спорт-Экспресс 06:25
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
Учительница русского языка пристыдила Дудя за безграмотность
Учительница русского языка Татьяна Гартман опубликовала видео, в котором пристыдила блогера и журналиста Юрия Дудя за ошибки в произношении.
Lenta.ru 07:20
Киберспорт
На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
Презентация PC Gaming Show намечена на 13 июня; мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.
Srnsk вчера в 14:24
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 07 июня в 04:33
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика
Депутаты подготовили документ о недоверии председателю МГД Шапошникову
Москва, 9 июня 2020, 11:04 — REGNUM Ряд депутатов Московской городской думы подготовили проект постановления о недоверии председателю Законодательного собрания столицы Алексею Шапошникову.
REGNUM 04:04
Наука
Определена точная дата постройки тувинской крепости Пор-Бажын
Ученые вычислили точный возраст крепости Пор-Бажын, построенной посреди озера Тере-Холь на юге Тувы.
Дилетант 05:40
Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
Общество
Академик оценил силу второй и последующих волн коронавируса
Третья и последующие волны коронавируса могут оказаться незаметными, а сила второй будет зависеть от подготовки к ней и принимаемых мер.
Lenta.ru 07:01
Общество
Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября
Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному обучению 1 сентября - Попова.
ТАСС 07:21
Происшествия
Шендерович призвал поддержать семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Публицист Виктор Шендерович призвал оказать финансовую поддержку родственникам Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова.
Взгляд.ру 04:39
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Происшествия
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Происшествия
В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»
Российская газета 07:04
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Культура
Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони
В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении
Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Наука
Риск развития деменции увеличивает негативное мышление
В журнале Alzheimer's & Dementia опубликовали статья специалистов, в которой названы причины смертельной неизлечимой болезни.
Live24 вчера в 11:02
Общество
План по смягчению ограничений в Подмосковье подготовят до конца недели
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса COVID-19, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 05:42
Шоу-бизнес
Валерия ответила подписчице на хамский, по её мнению, комментарий
Комментарий женщины очень разозлил певицу и она решила ответить, назвав высказывание - хамством.
Paparazzi.ru 02:37