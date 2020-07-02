Экономика

Газета.RuГазета.RuКвартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода

Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". Сильнее всего стоимость квадратного метра выросла в Сочи - на 15,3%.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Квартиры в новостройках Петербурга дорожают быстрее, чем в целом по России

БН.рувчера в 07:15

Где взлетели цены на новостройки в 2020 году в России: специалисты назвали пять городов страны

Комсомольская правда01 июля в 21:10

Аналитики отметили рост цен на новостройки в большинстве городов России

РБКвчера в 03:38

В каких городах выросли цены на новостройки

Российская газета01 июля в 23:00

Квартиры в российских городах массово подорожали

Lenta.ruвчера в 05:07

Сочи лидируют по росту цен на новостройки в 2020 году

Известия01 июля в 20:04

Сочи лидируют среди городов в РФ по росту цен на новостройки в 2020 году

РИА Новости01 июля в 18:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
2,5K
Общество

Ижевск отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»

Udm-Info 02:57
19
Происшествия

В украинском Николаеве самопроизвольно развёлся мост

Свободная Пресса 03:57
Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете

Большой внедорожник Dodge Durango, построенный на общей платформе с Jeep Grand Cherokee, серьёзно обновился.
Журнал Авто.ру 04:38
1
Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
8
Происшествия

Lamborghini известного блогера попал в аварию в Санкт-Петербурге

Lenta.ru 03:09
3
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
548
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
16
Общество

В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 6718 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб.
РБК 04:12
Футбол

Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия

СК завел дело из-за нецелевой траты при ремонте института МВД

Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово, сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
РИА Новости 02:21
1
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

В качестве доказательства фронтмен представил на YouTube-канале группы новый клип на песню «Фотосессия».
Live24 02:00
45
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
20
Общество

RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей

АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.
Sota.vision 02:27
Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
7
Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
58
Происшествия

Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера

Lenta.ru 03:55
396
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
359
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
63
Космос

Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны

Большая Азия 01 июля в 19:44
1
Общество

Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков

Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:58
1
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
29
Происшествия

В Британии выследили крупную преступную группировку

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости вчера в 08:29
Экономика

Очистить кэш: в РФ готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными

Действующие нормы освобождают банки от необходимости сообщать о таких операциях, если они связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц, законопроект же предполагает тотальный контроль за кэшем.
Известия вчера в 17:01
2
Общество

Прокурор запросил 6 лет для журналистки по делу об «оправдании террора»

РБК 04:27
160
Здоровье

В Свердловской области за сутки умерли семь человек с коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки зарегистрированы семь смертельных случаев среди пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Политсовет 03:45
Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» продали в США и Германию

Первый трейлер фильма "Чернобыль" В свою очередь, генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин назвал интерес американских байеров укреплением позиций российского кинематографа на международной арене.
Вокруг ТВ 04:34
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском вчера в 04:33
432
Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
74
Игры

Бесплатный гоночный симулятор Trackmania вышел на ПК

CyberSport.ru вчера в 05:47
9
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное