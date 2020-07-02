Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". Сильнее всего стоимость квадратного метра выросла в Сочи - на 15,3%.

Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода

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