Экономика
Газета.RuКвартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода
Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". Сильнее всего стоимость квадратного метра выросла в Сочи - на 15,3%.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Где взлетели цены на новостройки в 2020 году в России: специалисты назвали пять городов страны
Комсомольская правда01 июля в 21:10
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Происшествия
В украинском Николаеве самопроизвольно развёлся мост
Свободная Пресса 03:57
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник на планете
Большой внедорожник Dodge Durango, построенный на общей платформе с Jeep Grand Cherokee, серьёзно обновился.
Журнал Авто.ру 04:38
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 6718 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб.
РБК 04:12
Футбол
Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
Газета.Ru вчера в 01:50
Происшествия
СК завел дело из-за нецелевой траты при ремонте института МВД
Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово, сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
РИА Новости 02:21
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
В качестве доказательства фронтмен представил на YouTube-канале группы новый клип на песню «Фотосессия».
Live24 02:00
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Общество
RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей
АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.
Sota.vision 02:27
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Космос
Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Космос
Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны
Большая Азия 01 июля в 19:44
Общество
Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков
Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:58
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Происшествия
В Британии выследили крупную преступную группировку
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с полицией и международными партнерами выследили преступную организованную группировку, члены которой общались и планировали свою деятельность через защищенный сервис по обмену сообщениями EncroChat, говорится в заявлении NCA.
РИА Новости вчера в 08:29
Экономика
Очистить кэш: в РФ готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными
Действующие нормы освобождают банки от необходимости сообщать о таких операциях, если они связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц, законопроект же предполагает тотальный контроль за кэшем.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
В Свердловской области за сутки умерли семь человек с коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки зарегистрированы семь смертельных случаев среди пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Политсовет 03:45
Кино
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» продали в США и Германию
Первый трейлер фильма "Чернобыль" В свою очередь, генеральный директор "Централ Партнершип" Вадим Верещагин назвал интерес американских байеров укреплением позиций российского кинематографа на международной арене.
Вокруг ТВ 04:34
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
Игры
Бесплатный гоночный симулятор Trackmania вышел на ПК
CyberSport.ru вчера в 05:47