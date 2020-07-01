Экономика
Газета.RuКвартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода
Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". Сильнее всего стоимость квадратного метра выросла в Сочи - на 15,3%.
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Где взлетели цены на новостройки в 2020 году в России: специалисты назвали пять городов страны
Комсомольская правдавчера в 21:10
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РБК 12:00
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
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RT на русском 04:33
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Казахстан предпочел карантин койкам
Власти страны решили вернуть ограничения из-за COVID-19 В Казахстане с воскресенья вновь — пока на две недели — вводят режим жестких карантинных мер.
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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
Политика
NYT назвала «посредника» между талибами и российской разведкой
27 июня NYT заявила, что Москва тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» (радикальное движение, запрещено в РФ) за убийство солдат США.
Профиль 02:25
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Гаджеты
Samsung планирует перейти с 5-нм техпроцесса сразу на 3-нм
Сообщается, что TSMC, главный конкурент Samsung в сфере производства процессоров, инвестировала $20 миллиардов в разработку 3-нм чипов, которые, как ожидается, начнут производиться в 2022 году.
3DNews 10:55
Общество
Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили
Каждый автомобиль Volkswagen Polo достался жителям семи районов Екатеринбурга.
Уральский меридиан 06:06
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В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
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Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Происшествия
Суд продлил до августа арест основателю «Омбудсмена полиции»
Дорогомиловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 6 августа основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову по делу о вымогательстве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Российский «Филин» поступит на флот
Китайское издание Sohu заявило, что в данный момент российский Военно-морской флот ожидает поставки станций визуально-оптических помех «Филин».
MOS.news 10:06
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Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о крушении МН-17
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Общество
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
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Общество
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Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
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Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Происшествия
В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
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