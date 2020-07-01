Экономика

Газета.RuГазета.RuКвартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода

Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". Сильнее всего стоимость квадратного метра выросла в Сочи - на 15,3%.
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Экономика

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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

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Власти страны решили вернуть ограничения из-за COVID-19 В Казахстане с воскресенья вновь — пока на две недели — вводят режим жестких карантинных мер.
Коммерсантъ 13:20
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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
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Политика

NYT назвала «посредника» между талибами и российской разведкой

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Политика

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ТАСС 12:18
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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Сообщается, что TSMC, главный конкурент Samsung в сфере производства процессоров, инвестировала $20 миллиардов в разработку 3-нм чипов, которые, как ожидается, начнут производиться в 2022 году.
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Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили

Каждый автомобиль Volkswagen Polo достался жителям семи районов Екатеринбурга.
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В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
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Суд продлил до августа арест основателю «Омбудсмена полиции»

Дорогомиловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 6 августа основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову по делу о вымогательстве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Российский «Филин» поступит на флот

Китайское издание Sohu заявило, что в данный момент российский Военно-морской флот ожидает поставки станций визуально-оптических помех «Филин».
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Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о крушении МН-17

Официальный представитель МИД России прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу, которая посвящена крушению рейса МН-17 в 2014 году, передает РИА "Новости".
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
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Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
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Месси забил 700-й гол за карьеру

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В Москве-реке нашли тело новорожденного

В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
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