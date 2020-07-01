Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". Сильнее всего стоимость квадратного метра выросла в Сочи - на 15,3%.

Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода

Игры Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина. 1

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. 146

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Политика «Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции «По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе». 11

Политика NYT назвала посредника в сговоре ГРУ и талибов Американская газета The New York Times опубликовала очередную статью, посвященную сговору России с террористическим движением "Талибан" (запрещенным в РФ по решению суда), в рамках которого Москва якобы платила талибам за каждого убитого американского военнослужащего. 699

Политика В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК. 29

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 360

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Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 1K

Политика Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких, как "Азов" (батальон, против участников которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь. 14

Футбол Кашшаи оценил работу судьи в матче «Ростова» и «Краснодара» Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу судьи в игре 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

Общество Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему "Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление. 9

Общество Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни» Достаточным бюджет в 45–60 тыс. руб. указали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4%. На менее чем 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных. 31