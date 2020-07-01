Экономика
Lenta.ruКвартиры в российских городах массово подорожали
Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Политика
В Кремле обратили внимание на инцидент с журналистом Френкелем
Инцидент, произошедший с журналистом Давидом Френкелем на избирательном участке в Петербурге, должен быть расследован, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
BFM.ru 06:18
Происшествия
В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два самолёта
Airbus A-320 вылетел в Москву из Ростова-на-Дону по расписанию. Однако курс набора высоты пересёкся с курсом рейса Осло — Дубаи.
REGNUM 06:20
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
Политика
Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции обсудил возможное изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.
РБК 06:02
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Интернет
WhatsApp выпустил первый набор анимированных стикеров
Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространение своего первого набора анимированных стикеров.
iXBT.com 30 июня в 07:29
Авто
Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 миллиона рублей представили в России
Как сообщает ToDay News Ufa, в Российской Федерации были названы комплектации и цены на новый минивэн GAC GN8.
ToDay News Ufa 05:40
Политика
Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции
Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Политика
Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что система здравоохранения в стране выстояла в условиях эпидемии коронавируса и смогла ее победить.
ТАСС 06:08
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Биатлон
Майгуров: Минспорт одобрил проведение отчетно-выборной конференции СБР
Министр спорта РФ Олег Матыцин одобрил проведение внеочередной отчетно-выборной конференции, заявил кандидат на пост главы Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
РИА Новости 05:54
Общество
Tez Tour возобновил работу офиса в Турции
Речь идет о собственном принимающем офисе, который вновь начнет работу для подготовки к обслуживанию туристов.
Gazeta.SPb 06:12
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Наука
Иммунный ответ на коронавирус гораздо выше, чем могут показать тесты
Авторы исследования утверждают, что общественный иммунитет выше, чем показывают тесты.
ToDay News Ufa вчера в 13:41
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах. Об этом в собственном Instagram-аккаунте рассказал диетолог Алексей Ковальков.
Piter.tv 02:54
Игры
Представлена новая часть серии Worms
Компания Team17 анонсировала скорый выход игры Worms Rumble, которая станет продолжением серии о боевых червяках.
Матч ТВ 03:36
Происшествия
Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков
Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
Вести.Ru 04:56
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru вчера в 05:28
Авто
Рестайлинговый Volkswagen Tiguan представлен официально
Компания Volkswagen обновила Tiguan: кроссовер получил пару новых модификаций – подзаряжаемую гибридную и «горячую».
FormaCar 04:40
Происшествия
Российский полицейский изнасиловал студентку и пустился в бега
В Татарстане задержали бывшего полицейского, три месяца находившегося в розыске за изнасилование 16-летней студентки.
Lenta.ru 05:58
Общество
Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры
Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19