Экономика
Lenta.ruКвартиры в российских городах массово подорожали
Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
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с чего всё началось
Сочи стали лидером среди 70 крупнейших региональных рынков недвижимости в России по уровню роста цен на новостройки в первом полугодии 2020 года – за первые шесть месяцев года квадратный метр на первичном рынке здесь подорожал на 15,3% до 139,565 тысячи рублей, свидетельствуют данные портала "Мир квартир".РИА Новостивчера в 18:31
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Кемерово вошёл в топ-5 городов России, где резко взлетели цены на новостройки
Газета Кемеровавчера в 22:39
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Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
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Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
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В России создадут новый пулемет на базе ручного пулемета Калашникова - РПК-16. Разработку начнут уже в нынешнем году.
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Шоу-бизнес
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Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
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Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту
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Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
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