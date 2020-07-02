Сочи стали лидером среди 70 крупнейших региональных рынков недвижимости в России по уровню роста цен на новостройки в первом полугодии 2020 года – за первые шесть месяцев года квадратный метр на первичном рынке здесь подорожал на 15,3% до 139,565 тысячи рублей, свидетельствуют данные портала "Мир квартир".

с чего всё началось

Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).

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