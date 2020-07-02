Экономика

Газета.RuГазета.RuКвартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода

Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". Сильнее всего стоимость квадратного метра выросла в Сочи - на 15,3%.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Тула – в числе городов, отличившихся скоростью подорожания новостроек

Тульская служба новостейвчера в 05:48

Квартиры в российских городах массово подорожали

Lenta.ruвчера в 05:07

Сочи лидируют среди городов в РФ по росту цен на новостройки в 2020 году

РИА Новости01 июля в 18:31

В каких городах выросли цены на новостройки

Российская газета01 июля в 23:00

Где взлетели цены на новостройки в 2020 году в России: специалисты назвали пять городов страны

Комсомольская правда01 июля в 21:10

Сочи лидируют по росту цен на новостройки в 2020 году

Известия01 июля в 20:04

Аналитики отметили рост цен на новостройки в большинстве городов России

РБКвчера в 03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным

Аргументы недели вчера в 11:49
10
Шоу-бизнес

Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова

ФАН 30 июня в 22:47
37
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
13
Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru вчера в 15:36
1
Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
2
Футбол

Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»

ProstoProSport вчера в 15:59
Происшествия

Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку.
РИА Новости вчера в 21:05
79
Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
4
Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Международная федерация хоккея составила символическую сборную всех времен из хоккеистов, в разные годы принимавших участие в чемпионатах мира.
Вести.Ru вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Шнуров впервые показал видео с четвертой женой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал короткое видео с женой Ольгой Абрамовой, которое снято во время отпуска.
ФАН вчера в 23:17
1
Шоу-бизнес

Влад Соколовский расстался с кандидаткой в группу Serebro

В какой-то момент Владу Соколовскому стали пророчить роман с молодой певицей Ангелиной Сурковой, которая является кандидаткой в состав группы Serebro.
Bimru.ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину

«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.
ФАН 01 июля в 15:09
16
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru 01 июля в 23:16
13
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказала о том, как наладить метаболизм и гормональный фон после самоизоляции.
Live24 01 июля в 13:34
101
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
54
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
8,1K
Футбол

«Реал» объявил о переходе футболиста Хакими в итальянский «Интер»

ТАСС Спорт вчера в 11:02
Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
6K
Футбол

Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
ODDS.ru 00:34
Шоу-бизнес

21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в качестве ведущей

Единственная дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга выступила в качестве ведущей на международном кинофестивале «Зеркало».
iReactor вчера в 09:43
17
Футбол

«Удинезе» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты "Удинезе" обыграли "Рому" в матче 29-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости вчера в 17:45
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
330
Шоу-бизнес

Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»

Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
Территория новостей вчера в 09:57
13
Кино

Марго Робби ударила Леонардо Ди Каприо по лицу из-за роли в фильме

Pravda.Ru вчера в 08:12
1
Шоу-бизнес

«Грудь видно»: Вера Брежнева в откровенном наряде изумила сеть

Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге свою фотографию в платье, которое было использовано в клипе «ВЕЧЕРиНОЧКА», записанном певицей вместе с Дмитрием Монатиком.
Киноафиша России вчера в 05:58
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев купил место на кладбище для живой супруги

Шоумен Гоген Солнцев выбрал место, где будет покоиться его пожилая супруга Екатерина Терешкович. Об этом сообщило издание «Собеседник».
Телеканал 360° вчера в 13:15
6
Путешествия

Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж

Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
9
Общество

Американские студенты устроили вечеринки ради заражения коронавирусом

Live24 вчера в 08:07
7
Культура

Телеканал СТС возобновил съемки сразу семи сериалов

СТС объявил, что стартовали съемки сразу семи сериалов, котрые выйдут в ближайшем сезоне на канале.
Комсомольская правда вчера в 04:49
1
Политика

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что экс -президент Украины Петр Порошенко вместе с националистами якобы готовит «кровавый» переворот в стране.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:15
19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное