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Квартиры в российских новостройках могут подорожать на 15% в 2022 году

Девелоперы ожидают роста цен на жилье в 2022 году на 10–15%, сообщили «Известиям» застройщики.
Известия
За прошедший год в городах-миллионниках стоимость «квадрата» в новостройках в среднем выросла на 29% — с 88 тыс. до 114 тыс. рублей, рассказала «Известиям» эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.
Известия
— Из-за роста стоимости строительных материалов, дефицита кадров и снижения предложения на рынке жилья появляется наценка, — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Известия
Коммерческий директор 3S Group Дмитрий Пичугин также отнёс к причинам роста цен удорожание земельных участков для новых проектов.
Life.ru

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