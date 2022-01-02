— Из-за роста стоимости строительных материалов, дефицита кадров и снижения предложения на рынке жилья появляется наценка, — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
В первый день 2022 года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал до минимума за два месяца, сообщает Reuters со ссылкой на данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Эксперты предупредили об опасном приближении к Земле астероида Апофис весной 2029 г. Об этом рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), который входит в структуру МЧС, передает «РИА Новости».