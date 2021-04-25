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Квартиры замерли на пике

Средняя стоимость вторичной недвижимости в крупнейших городах России в апреле достигла 89,8 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1,2% относительно марта и на 16,5% по сравнению с апрелем прошлого года.В источнике
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С чего всё началось

Квартиры замерли на пике

Согласно оценкам компании "Этажи", в среднем по стране вторичка выросла в цене на 2,45% за месяц и на 9,7% за год, до 70,13 тыс. руб. за 1 кв. м. А по оценкам "Авито Недвижимости", жилье на вторичном рынке страны сейчас стоит 67,2 тыс. руб. за 1 кв. м — за год значение выросло на 22%.
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Цены на вторичную недвижимость в Петербурге остановили рост

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Ажиотажный спрос на вторичном рынке сменился стагнацией

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В городах-миллионниках остановился рост цен на вторичное жилье. Но не в Екатеринбурге

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Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что список недружественных России стран, посольствам которых будет запрещено нанимать на работу российских граждан, сейчас только формируется, однако в него обязательно будут включены США.
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ТАСС18:56

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Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, обозреватели портала Avia.pro сообщили, что военные корабли, принадлежащие Военно-морскому флоту Российской Федерации, сегодня, 25 апреля, занялись перекрытием выхода кораблям Украины в акватории Черного и Азовского морей.
Evo-rus.com10:21