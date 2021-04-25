Квартиры замерли на пике
Средняя стоимость вторичной недвижимости в крупнейших городах России в апреле достигла 89,8 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1,2% относительно марта и на 16,5% по сравнению с апрелем прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Квартиры замерли на пике
Согласно оценкам компании "Этажи", в среднем по стране вторичка выросла в цене на 2,45% за месяц и на 9,7% за год, до 70,13 тыс. руб. за 1 кв. м. А по оценкам "Авито Недвижимости", жилье на вторичном рынке страны сейчас стоит 67,2 тыс. руб. за 1 кв. м — за год значение выросло на 22%.
Коммерсантъ03:01