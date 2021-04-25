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Квартиры замерли на пике

Сдержанную ценовую динамику прогнозирует и руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов, предполагая, что этому будет способствовать как повышение ключевой ставки, так и сохраняющийся на рынке дефицит ликвидного предложения.В источнике
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Коммерсантъ Екатеринбург

С чего всё началось

Квартиры замерли на пике

Согласно оценкам компании "Этажи", в среднем по стране вторичка выросла в цене на 2,45% за месяц и на 9,7% за год, до 70,13 тыс. руб. за 1 кв. м. А по оценкам "Авито Недвижимости", жилье на вторичном рынке страны сейчас стоит 67,2 тыс. руб. за 1 кв. м — за год значение выросло на 22%.
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Коммерсантъ Екатеринбург08:46

Замедление роста цен на вторичное жилье зафиксировано в России

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Квартиры замерли на пике

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Ажиотажный спрос на вторичном рынке сменился стагнацией

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В городах-миллионниках остановился рост цен на вторичное жилье. Но не в Екатеринбурге

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В России замедлился рост цен на вторичное жилье

Экономика сегодня08:01
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В МИД Захарова призвала Чехию раскрыть хранившееся на складах вооружение

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, сегодня, 25 апреля, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что чешское правительство обязано раскрыть всему международному сообществу информацию о вооружении, хранившемся в населенном пункте Врбетица.
Evo-rus.com08:28

Минпросвещения проверит учебники по истории после замечания Путина

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент РФ Владимир Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.
ТАСС06:49