Согласно оценкам компании "Этажи", в среднем по стране вторичка выросла в цене на 2,45% за месяц и на 9,7% за год, до 70,13 тыс. руб. за 1 кв. м. А по оценкам "Авито Недвижимости", жилье на вторичном рынке страны сейчас стоит 67,2 тыс. руб. за 1 кв. м — за год значение выросло на 22%.

Коммерсантъ 03:01