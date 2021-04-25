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Квартиры замерли на пике

Сдержанную ценовую динамику прогнозирует и руководитель направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов, предполагая, что этому будет способствовать как повышение ключевой ставки, так и сохраняющийся на рынке дефицит ликвидного предложения.В источнике
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С чего всё началось

Квартиры замерли на пике

Согласно оценкам компании "Этажи", в среднем по стране вторичка выросла в цене на 2,45% за месяц и на 9,7% за год, до 70,13 тыс. руб. за 1 кв. м. А по оценкам "Авито Недвижимости", жилье на вторичном рынке страны сейчас стоит 67,2 тыс. руб. за 1 кв. м — за год значение выросло на 22%.
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