Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес сегодня дебютировал в составе "Аякса" в Лиге чемпионов. Голландский клуб играет в эти минуты в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского Лилля в Амстердаме. Гол Промеса открыл счет в этой встрече на 18-й минуте.

Квинси Промес забил гол в первом матче за «Аякс» в Лиге чемпионов

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