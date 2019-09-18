Лига чемпионов

BobsoccerBobsoccerКвинси Промес забил гол в первом матче за «Аякс» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес сегодня дебютировал в составе "Аякса" в Лиге чемпионов. Голландский клуб играет в эти минуты в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского Лилля в Амстердаме. Гол Промеса открыл счет в этой встрече на 18-й минуте.
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