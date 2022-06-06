Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий поддержала продление квотирования экспорта минеральных удобрений, действующего до конца 2022 года, до 31 мая 2023 года.
Минсельхозу и Минобрнауки совместно с органами управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации к 20 июля 2022 года поручено проработать подходы по стимулированию увеличения объемов минудобрений.
Правкомиссия также поручила Минпромторгу и Минобрнауки с учетом состоявшегося обсуждения продолжить работу по обеспечению научных организаций сельскохозяйственного профиля необходимыми сельхозтехникой и оборудованием в приоритетном порядке.
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что власти республики выявляют в Мариуполе местных уголовников, а также занимаются поиском боевиков полка "Азов" и украинских военных, которые еще могут прятаться в городе, передает РИА "Новости".