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Квоты на экспорт российских минудобрений продлят до 31 мая 2023 года

Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий поддержала продление квотирования экспорта минеральных удобрений, действующего до конца 2022 года, до 31 мая 2023 года.
ТАСС
Минсельхозу и Минобрнауки совместно с органами управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации к 20 июля 2022 года поручено проработать подходы по стимулированию увеличения объемов минудобрений.
Коммерсантъ
31 мая правительство РФ утвердило продление квот на экспорт азотных и сложных удобрений с 1 июля до 31 декабря 2022 года.
ТАСС
Правкомиссия также поручила Минпромторгу и Минобрнауки с учетом состоявшегося обсуждения продолжить работу по обеспечению научных организаций сельскохозяйственного профиля необходимыми сельхозтехникой и оборудованием в приоритетном порядке.
Интерфакс

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