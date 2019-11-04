На заключительном круге гонки Квят в борьбе за 10-ю позицию допустил контакт с пилотом Racing Point Серхио Пересом. Это второй подобный инцидент для россиянина подряд. На прошлом этапе в Мексике он также на последнем круге с контактом опередил соперника и был оштрафован стюардами гонки.

Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США

Автоспорт Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1» Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас.

Шоу-бизнес Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.

Шоу-бизнес Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Общество СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.

Происшествия В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.

Авто Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.

Здоровье Матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии Матери тяжело больных детей со всей России слёзно просят не закрывать уникальное отделение трансплантологии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Кино Новый «Терминатор» провалился в прокате Американский фильм «Терминатор: Темные судьбы» обошелся своим создателям в 185 миллионов долларов, однако в США доход с проката пока составил 29 миллионов, что СМИ уже назвали провалом.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Политика Трамп призвал раскрыть имя информатора по «украинскому делу» Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.

Авто Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре 2019 года.

Общество Националисты сегодня выйдут на акцию под названием «Русский марш» Согласованному в Люблино Правому маршу чиновники отказали, а вот устроителям «Русского марша» в том же месте его разрешили.