Автоспорт

RT на русскомRT на русскомКвят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США

На заключительном круге гонки Квят в борьбе за 10-ю позицию допустил контакт с пилотом Racing Point Серхио Пересом. Это второй подобный инцидент для россиянина подряд. На прошлом этапе в Мексике он также на последнем круге с контактом опередил соперника и был оштрафован стюардами гонки.
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