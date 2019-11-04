Автоспорт
RT на русскомКвят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США
На заключительном круге гонки Квят в борьбе за 10-ю позицию допустил контакт с пилотом Racing Point Серхио Пересом. Это второй подобный инцидент для россиянина подряд. На прошлом этапе в Мексике он также на последнем круге с контактом опередил соперника и был оштрафован стюардами гонки.
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Российская газета 17:16
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
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Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
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Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
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Полеты в World of Warcraft: Shadowlands откроются не сразу
CyberSport.ru вчера в 18:34
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NewInform 31 октября в 13:04
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Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
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Политика
Норвежский политик высказалась за отмену санкций против России
В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России.
Рифей-Пермь 01:03
Здоровье
Матери больных детей призвали не закрывать уникальное отделение трансплантологии
Матери тяжело больных детей со всей России слёзно просят не закрывать уникальное отделение трансплантологии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве.
Life.ru 31 октября в 13:58
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
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Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
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Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
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Телеканал 360° 07:57
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Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя.
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Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
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ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
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