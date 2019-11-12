Российский пилот Даниил Квят останется в команде «Торо Россо» в следующем сезоне «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте команды. В сезоне-2020 за «Торо Россо» будут выступать её нынешние пилоты Даниил Квят и Пьер Гасли.

Квят останется в «Торо Россо» в сезоне-2020

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