Автоспорт
REGNUMКвят останется в «Торо Россо» в сезоне-2020
Российский пилот Даниил Квят останется в команде «Торо Россо» в следующем сезоне «Формулы-1». Об этом сообщается на сайте команды. В сезоне-2020 за «Торо Россо» будут выступать её нынешние пилоты Даниил Квят и Пьер Гасли.
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