Автоспорт
РБККвят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1». Стюарды гонки признали российского пилота виновным в аварии в последнем повороте трассы и оштрафовали его на 10 секунд.
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Квят не попал в призовую зону Гран-при Мексики из-за обиднейшего штрафа (ВИДЕО)
Sport.ruвчера в 17:30
Квята лишили 9-го места на Гран-при Мексики из-за столкновения с Хюлькенбергом
Sport24.ruвчера в 17:49
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