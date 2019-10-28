Автоспорт

РБКРБККвят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1». Стюарды гонки признали российского пилота виновным в аварии в последнем повороте трассы и оштрафовали его на 10 секунд.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«К черту их!» Реакция Даниила Квята на 10-секундный штраф

Спорт-Экспрессвчера в 21:05

Квят не согласился со штрафом за аварию с Хюлькенбергом

Чемпионатвчера в 19:18

Квят не попал в призовую зону Гран-при Мексики из-за обиднейшего штрафа (ВИДЕО)

Sport.ruвчера в 17:30

Даниил Квят после сообщения о штрафе: «В жопу их»

Sports.ruвчера в 19:45

«Такие решения убивают спорт». Квята расстроил штраф в Мехико

Motorsport.com Россиявчера в 20:15

Квята лишили 9-го места на Гран-при Мексики из-за столкновения с Хюлькенбергом

Sport24.ruвчера в 17:49

Квят выпал из очковой зоны после столкновения с Хюлькенбергом

Metaratingsвчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз оружия добровольцев из Донбасса

Заместитель главы полиции Украины Вадим Троян заявил о вывозе оружия украинских добровольческих отрядов из населенного пункта Золотое-4 в близи линии разведения сил в Донбассе.
РБК 00:45
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook рассказал о разговоре с националистом в Донбассе.
Профиль 26 октября в 14:03
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия вчера в 23:01
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина пропустили семь шайб от «Бостона»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" уступил на своем льду "Бостон Брюинз" со счетом 4:7. Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден".
Газета.Ru вчера в 22:23
Политика

Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе

Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM вчера в 14:36
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский.
РБК вчера в 20:49
Футбол

Карпин сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета вчера в 08:59
Армия и оружие

В США представлен план захвата НАТО Калининградской области

Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru вчера в 03:32
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Экономика

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Музыка

Сургутская певица покорила жюри шоу «Голос»

28-летняя сургутянка Милана Рахманова, солистка группы "Мишки на Севере", успешно прошла слепые прослушивания известного шоу "Голос" и попала в команду Сергея Шнурова.
О, Сургут! вчера в 22:52
Технологии

Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике

Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Известия вчера в 22:42
Хоккей

«Лос-Анджелес» проиграл «Чикаго» в дебютном матче Прохоркина в НХЛ

У проигравших отличился Шон Уокер (44-я). Этот матч стал дебютным в НХЛ для 26-летнего форварда "Кингз" Николая Прохоркина.
РИА Новости 00:14
Шоу-бизнес

Вячеслав Манучаров о родных Заворотнюк: «Они существуют в вакууме»

Актер Вячеслав Манучаров в телепрограмме «Ты не поверишь!» рассказал о семье Анастасии Заворотнюк.
Актуальные Новости вчера в 12:43
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Известия вчера в 16:36
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
РИА Новости 00:59
Наука

Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок

Удар56 вчера в 10:12
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Общество

Названы регионы России с самой низкой безработицей

Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Общество

Титул «Мисс Земля-2019» достался представительнице Пуэрто-Рико

Победительницей конкурса «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико Неллис Пиментель.
Мойка78 26 октября в 07:45
Политика

Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала

Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Задержаны глава Нагайбакского района и его первый заместитель

31 канал Челябинска 25 октября в 09:47
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Meizu 16T на Snapdragon 855

Meizu 16T получил 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев.
RuNews24.ru 25 октября в 07:37
Космос

Каким образом израильтяне заглянут в лунные пещеры

Ридус 24 октября в 17:19
Политика

Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда вчера в 03:48
Авто

Администрация Волгоградской области пополнит автопарк 11 автомобилями

Исполнительная дирекция региона объявила электронный аукцион на закупку 11 автомобилей для служебного пользования.
Родной город вчера в 04:07
Происшествия

Священник отрицает обвинения в избиении жены

News.ru вчера в 08:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нико Хюлькенберг
Немецкий автоспорт
Немецкий автогонщик; пилот Формулы-1; победитель 24 часов Ле-Мана; обладатель кубка мира A1 Grand Prix в составе национальной сборной Германии; чемпион серии GP2; чемпион Евросерии Формулы-3; победитель F3 Masters.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное