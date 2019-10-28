Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1». Стюарды гонки признали российского пилота виновным в аварии в последнем повороте трассы и оштрафовали его на 10 секунд.

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

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