Автоспорт
РБККвят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1». Стюарды гонки признали российского пилота виновным в аварии в последнем повороте трассы и оштрафовали его на 10 секунд.
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Общество
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Общество
Золотодобычу выводят на чистую воду
Эксперты отмечают, что на россыпную добычу приходится 27% всей золотодобычи в России; часть из них считает, что запрет не позволит решить проблемы обеспечения безопасности добычи и соблюдения природоохранного законодательства.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания.
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Здоровье
Гипертоников обеспечат приборами по ОМС
Гипертоников обеспечат приборами по ОМС В 2020 году государственные больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для удаленного мониторинга состояния здоровья.
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолёте
Россиянина из Турции доставили в Москву, откуда должны были транспортировать в Сыктывкар. К сожалению, мужчина скончался на борту самолёта.
Общество
Умер советский диссидент Буковский
Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.
Гаджеты
AMD Ryzen 5 3600X признали лучшим бюджетным игровым CPU
Процессор AMD Ryzen 5 3600X был снова признан бюджетным чипом игрового назначения.
Экономика
До конца 2019 года количество проектов в территориях опережающего развития достигнет двух тысяч
По данным Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), резиденты ТОР и СПВ в ДФО большего всего интересуются проектами в сфере логистики, туризма и строительства домов.
Происшествия
Пропавший школьник из Бердска найден мёртвым
Пропавший подросток из Бердска найден мёртвым, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт».
Единоборства
Фредди Роуч: «Альварес уничтожит Ковалева»
Известный американский тренер Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
Политика
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Общество
В Калифорнии проводится масштабная эвакуация
Финансы
Центробанк резко опустил ключевую ставку
Ключевую ставку на заседании совета директоров в эту пятницу решили опустить сильнее, чем обычно - сразу на полпроцента.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Гаджеты
Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T получили глобальную MIUI 11
MIUI 11 приносит новый графический интерфейс, звуки, темную тему, обновленную функцию экрана Always On Display и фирменные приложения Mi Work и Mi Go.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Футбол
«Лестер» в гостях забил девять безответных мячей «Саутгемптону»
Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии потерпели сокрушительное поражение от «Лестера».
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Хоккей
Шайба Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
"Флорида" победила "Эдмонтон" со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов забросил шестую шайбу в текущем сезоне.
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