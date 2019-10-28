Автоспорт
РБККвят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1». Стюарды гонки признали российского пилота виновным в аварии в последнем повороте трассы и оштрафовали его на 10 секунд.
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Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
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Новая миссия НАСА к Европе может обнаружить следы внеземной жизни
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Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Политика
МВД Украины: добровольцы вывезли оружие из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил в Фейсбук, что после визита президента страны Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое-4 в районе разведения сил в Донбассе ветераны-добровольцы вывезли из поселка свое легальное оружие.
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Энергетика
Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти
Для загрузки Северного морского пути ведется разработка консолидации нефтегазовых активов и создания новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края (проект «Восток ойл», включающий Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения), писал в июне 2019 г. президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Наука
Онколог усомнился в открытии французами способа борьбы с раком
Врач-онколог подверг сомнению недавнее открытие французских ученых, которое выдвинуто как новый способ борьбы с раком и старением.
Армия и оружие
Источник в иракской разведке подтвердил ликвидацию лидера ИГ
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Кино
Новый «Zомбилэнд» могут снять в России
В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
Политика
Посол России призвал к осторожности россиян в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Футбол
Месси объяснил свои последние травмы
Месси пропустил начало сезона из-за травмы, но уже забил два гола и отдал две результативные передачи в четырех встречах чемпионата Испании.
Общество
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Авто
Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Фигурное катание
Трусова выиграла Гран-при Skate Сanada
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла свой первый Гран-при для взрослых — Skate Сanada.
Шоу-бизнес
Маджид Гиагиа готовит для Евгении Феофилактовой «свадьбу века»
Недавно Евгения Феофилактова на личной странице в Instagram показала общественности своего нового возлюбленного, им оказался успешный бизнесмен, владеющий несколькими ресторанами и отелями, Маджид Гиагиа.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
Футбол
Медведев заявил, что «Зенит» выкупит Осорио
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.
Культура
Госфильмофонд передал Тбилиси 17 грузинских фильмов
Госфильмофонд РФ передал Грузии оригинальные плёнки грузинских фильмов 1920-х годов.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Космос
Россия и Япония хотят совместно создать космического робота
Политика
Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина рассказала, что ее учебу в США оплатили друзья-американцы.
Наука
Шестой палец
Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.
Общество
Вопрос дня: куда делись трупы старателей?
В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Футбол