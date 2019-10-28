Автоспорт
РБККвят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1». Стюарды гонки признали российского пилота виновным в аварии в последнем повороте трассы и оштрафовали его на 10 секунд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Квят не попал в призовую зону Гран-при Мексики из-за обиднейшего штрафа (ВИДЕО)
Sport.ruвчера в 17:30
Квята лишили 9-го места на Гран-при Мексики из-за столкновения с Хюлькенбергом
Sport24.ruвчера в 17:49
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Украинские добровольцы в сопровождении полиции вывезли оружие из населённого пункта Золотое-4 близ линии разграничения в Донбассе.
Происшествия
Массовая авария парализовала движение на Софийской улице
Утром 28 октября на Софийской улице произошла массовая авария. По словам очевидцев, там столкнулись сразу шесть автомобилей.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Здоровье
Медики назвали напитки, которые запрещено пить мужчинам после 50 лет
Мужчинам после 50 лет следует особенно тщательно следить за своим здоровьем.
Политика
Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью NBC, что не считает Россию союзником США.
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Академия еще в июне сообщила, что Линч, Стьюди и Вертимюллер получат почетную награду "Оскар" за творческие достижения на протяжении своей жизни и выдающийся вклад в индустрию.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
Спорт
Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае
На VII Всемирных военных играх в в китайском городе Ухань сборная России сумела завоевать 51 золотую, 53 серебряных и 57 бронзовых медалей.
Футбол
Эмери о Джаке, который послал фанатов «Арсенала»: «Он не прав»
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался по поводу действий полузащитника команды Гранита Джаки, который во время замены в игре 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2) послав фанатов своей команды.
Авто
11 новых автомобилей приобретет администрация Волгоградской области
Электронный аукцион на поставку одиннадцати легковых машин объявило ГБУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области».
Музыка
Сургутская певица покорила жюри шоу «Голос»
28-летняя сургутянка Милана Рахманова, солистка группы "Мишки на Севере", успешно прошла слепые прослушивания известного шоу "Голос" и попала в команду Сергея Шнурова.
Футбол
Эксперт Бубнов призвал не винить тренера ЦСКА Гончаренко в неудачах
Известный футбольный. эксперт Александр Бубнов призвал не винить тренера столичного ЦСКА Виктора.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Здоровье
Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи
Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Данилы Козловского подарит актеру первенца
По словам источника издания StarHit, девушка через несколько месяцев подарит актеру долгожданного первенца.
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Авто
АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором
26 октября конструкторы отечественного концерна АВТОВАЗ, в рамках проведения автомобильного мероприятия в Сочи, показали LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха несколько лет не разводится с женой из-за сына
Певец Стас Пьеха еще в 2014 году расстался с женой Натальей, однако пара до сих пор состоит в официальном браке.
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».