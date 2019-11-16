Автоспорт

F1news.ruF1news.ruДаниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Квят сошел с дистанции во второй практике «Гран-при Бразилии» из-за отказа двигателя

Спорт-Экспресс01:38

Огонь, дым и ещё больше дыма! Как горела машина Квята. Главные фото

Чемпионат01:00

Технический директор «Хонды»: «Квят попал в аварию после полного выключения мотора»

Sports.ruвчера в 16:23

Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль

F1news.ruвчера в 17:30

Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии «Формулы-1»

РБКвчера в 16:12

Формула-1. Квят попал в аварию на второй практике в Бразилии

Вести.Ruвчера в 15:45

Квят: «Машина просто сама по себе выключилась»

Sport24.ruвчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Наука

Обнаружена связь белка альфа-синуклеина с болезнью Паркинсона

Агрегаты белка альфа-синуклеина, возникающие в кишечнике, могут играть ключевую роль в развитии болезни Паркинсона, - пишет eurekalert.org.
Научная Россия 13 ноября в 12:41
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Происшествия

Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 22:30
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

ГлобалМСК.ру вчера в 07:16
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Naked Science вчера в 03:57
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Музыка

Пригожин прокомментировал планы Бузовой выступить на «Евровидении»

Политическая Экспертиза вчера в 19:19
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Происшествия

Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
РБК вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
Газета.Ru вчера в 07:10
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости вчера в 12:37
Общество

Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»

Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
News.ru вчера в 04:15
Политика

Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Сербский лидер Александр Вучич попал в больницу, пишут РИА Новости. Причиной госпитализации послужили проблемы с сердцем.
ПолитРоссия 02:48
Футбол

Джикия: Черчесов сказал: «Георгий, следи за своим окружением»

Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о сборе национальной команды в Сочи и желании проверить свои силы в матче против бельгийцев.
РИА Новости вчера в 08:52
Единоборства

Боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера

Бразильский боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание перед шоу UFC Fight Night 164 в образе Джокера.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Экономика

Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей

Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
Ведомости 14 ноября в 18:04
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Общество

В «Росбанке» сообщили о сбое с операциями по картам

В ночь на 16 ноября в работе сервисов «Росбанка» произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в колл-центре банка.
РБК 02:50
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Политика

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
RT на русском вчера в 13:03
Общество

Mash: умер политик Никита Исаев

Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 02:46
Экономика

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
RT на русском 14 ноября в 07:08
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ 13 ноября в 11:31
Кино

Подготовка Хоакина Феникса к танцу Джокера впечатлила Сеть

РЕН ТВ вчера в 17:23
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное