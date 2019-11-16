Автоспорт
F1news.ruДаниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
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Технический директор «Хонды»: «Квят попал в аварию после полного выключения мотора»
Sports.ruвчера в 16:23
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Наука
Обнаружена связь белка альфа-синуклеина с болезнью Паркинсона
Агрегаты белка альфа-синуклеина, возникающие в кишечнике, могут играть ключевую роль в развитии болезни Паркинсона, - пишет eurekalert.org.
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Происшествия
Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Музыка
Пригожин прокомментировал планы Бузовой выступить на «Евровидении»
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Происшествия
Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
Шоу-бизнес
Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Общество
Владельцу толстого кота хотят подарить акции «Аэрофлота»
Один из крупных брокеров, чьё имя не называется, намерен подарить акции «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу толстого кота Виктора, которого пришлось обманом провозить в пассажирском салоне самолёта авиакомпании.
Политика
Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Сербский лидер Александр Вучич попал в больницу, пишут РИА Новости. Причиной госпитализации послужили проблемы с сердцем.
Футбол
Джикия: Черчесов сказал: «Георгий, следи за своим окружением»
Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о сборе национальной команды в Сочи и желании проверить свои силы в матче против бельгийцев.
Единоборства
Боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера
Бразильский боец UFC Маркус Перес вышел на взвешивание перед шоу UFC Fight Night 164 в образе Джокера.
Экономика
Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей
Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Общество
В «Росбанке» сообщили о сбое с операциями по картам
В ночь на 16 ноября в работе сервисов «Росбанка» произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в колл-центре банка.
Политика
Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России
Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
Общество
Mash: умер политик Никита Исаев
Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС
Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Кино
Подготовка Хоакина Феникса к танцу Джокера впечатлила Сеть
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.