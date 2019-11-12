Автоспорт

Sport24.ruSport24.ruКвят продолжит выступления за «Торо Россо» в сезоне-2020

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят в следующем сезоне продолжит выступления за «Торо Россо», сообщает пресс-служба команды. Вместе с Квятом на 2020 год продлен и его партнер по команде Пьер Гасли.
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