Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят в следующем сезоне продолжит выступления за «Торо Россо», сообщает пресс-служба команды. Вместе с Квятом на 2020 год продлен и его партнер по команде Пьер Гасли.

Квят продолжит выступления за «Торо Россо» в сезоне-2020

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