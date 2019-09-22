Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего. Об этом сообщил портал Motorsport в воскресенье, 22 сентября.

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

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