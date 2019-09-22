Автоспорт
ИзвестияКвят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего. Об этом сообщил портал Motorsport в воскресенье, 22 сентября.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Donday.ru вчера в 16:20
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и возглавил общую таблицу КХЛ
Победная серия "богатырей" теперь составляет семь матчей. Набрав 16 очков, "Витязь" вышел на первое место в общей турнирной таблице КХЛ.
Life.ru 13:45
Происшествия
На автостоянке в Киеве загорелись девять бензовозов с топливом
В Киеве на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3 загорелись девять цистерн с топливом.
РБК 17:44
Происшествия
Часы по цене квартиры украдены у депутата на Крещатике
Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».
REGNUM 18:36
Кино
«Аббатство Даунтон» возглавил американский прокат
Газета.Ru 15:44
Армия и оружие
В США назвали худший самолет Второй мировой войны
Германский одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter вертикального взлета, предназначенный для противовоздушной обороны (ПВО), является худшим самолетом Второй мировой войны, пишет Air & Space.
Lenta.ru 17:06
Наука
Физики построили микроволновый диод
Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.
N+1 19 сентября в 10:17
Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru 17:27
Происшествия
Полностью ликвидирован пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке
Пожар в торговом центре «Максим» полностью ликвидирован спасателями во Владивостоке.
REGNUM 01:39
Общество
Boeing 737 MAX перевозят в пустыни на хранение
Сингапурский авиаперевозчик SilkAir заключил соглашение с компанией AРAS, которая специализируется на хранении и консервации авиационной техники, о передаче ей шести самолетов Boeing 737 MAX.
BFM.ru вчера в 02:56
Футбол
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место в чемпионате России
По итогам десятого тура чемпионата России ЦСКА набрал 22 очка и вышел в турнирной таблице на второе место.
РБК 14:12
Энергетика
WSJ сообщила о риске многомесячного ремонта объектов Saudi Aramco
Как сообщили источники Wall Street Journal в правительственных кругах королевства, а также в компаниях, предоставляющих необходимое для работы оборудование, у Эр-Рияда пока нет технической возможности ликвидировать все разрушения.
РБК 17:56
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Общество
МЧС: Тайфун Тапах принесет в Приморье разрушительные ливни и штормы
Сильные ливни и волны высотой до 4 метров придут в Приморье 23 сентября, предупреждает 22 сентября пресс-служба регионального управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:13
Политика
В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»
РИА Новости 20 сентября в 11:46
Армия и оружие
Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.
Avia.pro 09:30
Армия и оружие
Минобороны получило партию защищенных ноутбуков
Российское военное ведомство получило первую партию защищенных ноутбуков, изготовленных с учетом требований военных.
Военное обозрение 20 сентября в 08:38
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости вчера в 06:51
Гаджеты
Обновление iOS 13 сломало PUBG Mobile и Fortnite
После выхода iOS 13 в версиях PUBG Mobile и Fortnite для iPhone и iPad появился критический баг, который не позволяет многим пользователям нормально играть.
CyberSport.ru вчера в 14:59
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
18-летнего студента юридической академии, подозреваемого в убийстве своей подруге из-за 2300 рублей, опознали по окровавленной одежде, в которой он шел по улицам Саратова.
Lenta.ru 17:29
Футбол
Икарди: сомневаюсь, что Месси не хочет видеть меня в сборной Аргентины
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди прокомментировал слухи о том, что капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси не хочет видеть его в составе национальной команды из-за дружбы с Макси Лопесом.
Чемпионат 17:35
Авто
У дилеров появился купеобразный аналог Nissan Qashqai
Напомним, Venucia T90 создан на "тележке" удлиненного Nissan Qashqai+2 прошлого поколения.
Новые автомобили вчера в 01:06
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке
Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Фигурное катание
Тарасова поздравила Трусову с двумя мировыми рекордами
Трусова заняла первое место, а также установила два мировых рекорда - в произвольной программе и по общей сумме баллов.
Газета.Ru вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу
На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 10:38
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен момент падения двух боевых машин ВДВ при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости 16:56
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ вчера в 17:59