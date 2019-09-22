Автоспорт

ИзвестияИзвестияКвят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего. Об этом сообщил портал Motorsport в воскресенье, 22 сентября.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Райкконен объяснил столкновение с Квятом

Sportbox.RU18:04

Даниил Квят: «Райкконен совершил самоубийство, при этом еще пытался прикончить и меня»

Матч ТВ13:28

Гран-при Сингапура Формулы-1: Квят финишировал 15-м

Чемпионат14:45

Квят не будет наказан за столкновение с Райкконеном

Спорт-Экспресс16:23

Судьи не стали наказывать Квята и Райкконена за аварию

Motorsport.com Russia12:26

Даниил Квят: «После таких гонок нужно просто признать свою вину и двигаться дальше»

Sports.ru13:13

Стюарды не стали наказывать Квята и Райкконена по итогам инцидента в Сингапуре

Sport.ru12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Газета.Ru 11:29
Наука

Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей

Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.
Ugpressa.ru вчера в 17:23
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Космос

Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны и Марса

News.ru вчера в 13:33
Происшествия

На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами

От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.
Коммерсантъ 14:59
Общество

Девам не нужно расслабляться, а Стрельцы получат признание

Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.
Первоисточник Сыктывкар 20 сентября в 13:00
Происшествия

Американец сделал предложение своей возлюбленной и умер

Наша версия вчера в 10:42
Политика

Лавров и Помпео проведут встречу в штаб-квартире ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов встретятся в штаб-квартире ООН.
РЕН ТВ 17:00
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Гаджеты

Ноутбук Lenovo Chromebook S345 использует процессор AMD

3DNews 02:05
Здоровье

Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов

Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.
Lenta.ru 19:53
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru 19:54
Авто

Автомобили Ravon вернулись в Россию

Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.
Территория новостей вчера в 12:00
Спорт

Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной

Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Космос

СМИ узнали срок начала испытаний капсулы космического корабля «Орёл»

REGNUM 07:25
Шоу-бизнес

Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой

По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.
Bimru.ru 11:46
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия

Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде

Lenta.ru 17:29
Общество

Тайфун «Тапа» приближается к Приморью

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru 20 сентября в 13:41
Здоровье

Названы замедляющие старение продукты

Известия 16:45
Технологии

СМИ сообщили о планах использовать экранопланы при запусках с Восточного

В качестве поисково-спасательного средства при обеспечении пилотируемых запусков с космодрома Восточный (Амурская область) может быть использован экраноплан «Чайка-2» (А-050-742D), проект которого представлен а 2019 году.
Московский Комсомолец 06:15
Кино

В России может появиться сеть социальных кинозалов

В настоящий момент проект реализуется в Пермском крае Во время рабочей поездки в Пермский край замглавы Минкультуры РФ Павел Степанов заявил, что в случае успешного внедрения регионального проекта по созданию социальных кинозалов он может быть распространен по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства.
Аргументы и Факты 15:43
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru 15:32
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке

Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.
Комсомольская правда 18:15
Технологии

Эпоха боточеловека: компьютерные программы стали неотличимы от людей

Простые боты, которые раньше использовались злоумышленниками для различных мошеннических схем и легко ловились программами для обеспечения кибербезопасности, стали по своему цифровому поведению абсолютно неотличимыми от людей.
Известия 17:01
Футбол

Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета 09:45
Наука

Супергидрофобный материал сохранил свойства даже после тысячи сгибаний

Ученые из Японии создали новый материал, сочетающий в себе уникальные гидрофобные свойства и возможность выдерживать многократную деформацию.
Волга-Медиа 20 сентября в 13:30
Культура

В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»

Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv вчера в 07:10
Теннис

Даниил Медведев выиграл турнир St. Petersburg Open 2019

78.ru 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кими Райкконен
Финский автогонщик
Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду «Заубер», переименованную перед началом сезона-2019 в «Альфа-Ромео».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное