Автоспорт

ИзвестияИзвестияКвят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего. Об этом сообщил портал Motorsport в воскресенье, 22 сентября.
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Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
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В Якутии ночью 23 сентября столкнулись два частных парома на реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
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Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна

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Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра.
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Министр культуры Украины не хочет вносить поправки в закон о госязыке

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Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.
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У обнаруженных ранее микробов сальмонеллы ранее выявили устойчивость к антибиотикам первой линии.
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Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду «Заубер», переименованную перед началом сезона-2019 в «Альфа-Ромео».
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