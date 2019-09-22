Автоспорт
ИзвестияКвят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего. Об этом сообщил портал Motorsport в воскресенье, 22 сентября.
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Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 20 сентября в 00:30
Армия и оружие
Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников штурма «Зоны-51»
Министерство обороны США извинилось за действия своего сотрудника, разместившего в Twitter угрозы в адрес участников штурма засекреченной базы ВВС США в пустыне Невада ("Зона-51").
Российская газета 20:21
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета 05:03
Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих
Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 20:14
Космос
Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную
Вместо создания двух версий космического корабля «Орел» (околоземной и для полета к Луне) создадут одну универсальную, сообщил Роскосмос.
Взгляд.ру 20:40
Игры
The Guardian назвал лучшие видеоигры XXI века
Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
REGNUM 05:30
Здоровье
Названы запрещенные сочетания продуктов и таблеток
Российские фармакологи рассказали, прием каких продуктов в сочетании с медикаментами может представлять опасность для здоровья, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 17:44
Происшествия
В Якутии на реке Лена столкнулись два парома
В Якутии ночью 23 сентября столкнулись два частных парома на реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:40
Экономика
Названы регионы с наибольшим ростом зарплат
Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.
Известия 17:40
Происшествия
Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна
Российская газета 04:03
Общество
Первый снег выпал в регионах ЦФО
Первый снег выпал в воскресенье, 23 сентября, в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщает ТАСС со ссылкой на региональные филиалы Гидрометцентра.
Коммерсантъ 11:12
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 17:37
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Коламбус», Костин набрал 2 очка
«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ дома обыграл «Коламбус» — 5:3. Российский форвард «блюзменов» Клим Костин набрал 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 18:11
Транспорт
В Южно-Сахалинск начнут летать Embraer-170 и Embraer-190
Аэропорт "Южно-Сахалинск" получил допуск к приему и выпуску самолетов Embraer-170 И Embraer-190.
Сахалин.Инфо 18:34
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Происшествия
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.
REGNUM 15:04
Политика
Министр культуры Украины не хочет вносить поправки в закон о госязыке
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не видит необходимости вносить поправки в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Комсомольская правда 14:30
Происшествия
Часы по цене квартиры украдены у депутата на Крещатике
Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».
REGNUM 18:36
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Волейбол
Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.
News.ru вчера в 15:34
Общество
Тайфун «Тапа» миновал Приморье и направился на Японию
RT на русском 21:38
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» и опустилась на седьмое место
Спорт-Экспресс вчера в 16:54
Наука
В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб
У обнаруженных ранее микробов сальмонеллы ранее выявили устойчивость к антибиотикам первой линии.
Профиль вчера в 15:40
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 20 сентября в 04:12
Происшествия
На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением
Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
РИА Новости 21:11