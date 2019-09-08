Автоспорт
ТАССКвят сошел с дистанции гонки Гран-при Италии из-за технических проблем
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят сошел с дистанции гонки Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". На 32-м круге гонки на машине 25-летнего россиянина сгорел мотор. Квят стартовал с 12-й позиции, на момент схода он занимал шестое место.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:37, Вашингтон
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Происшествия
Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией
Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Политика
ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Общество
Гости Дня города съели 35 тысяч порций мороженого
Вечерняя Москва 11:19
Футбол
Просинечки покинул пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки покинул свой пост.
Спорт-Экспресс 14:58
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщило издание Haaretz.
РИА Новости 12:04
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС вчера в 02:26
Гаджеты
Huawei представила первый интегрированный мобильный чип 5G
На выставке IFA 2019 в Берлине, Huawei представила свой первый интегрированный мобильный чипсет Kirin 990 5G.
Megaobzor.com 02:09
Футбол
Йович усугубил свою травму в матче с Португалией
Нападающий «Реала» Лука Йович получил травму, находясь в расположение сборной Сербии, которая проводит отборочные матчи Евро-2020, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 15:24
Политика
Россия и Украина произвели обмен удерживаемыми лицами
Акция по обмену удерживаемых граждан РФ и Украины состоялась.
Свободная Пресса вчера в 06:43
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской.
Коммерсантъ 14:48
Политика
Путин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Политика
Избиратели голосуют на участке «Тула самоварная»
В 8.00 в Тульской области начались выборы на 1093 избирательных участках. Некоторые избирательные участки - тематические.
Тульские новости 01:40
Авто
Рекорд скорости Bugatti Chiron, первый электромобиль Porsche и обновлённое семейство Audi A5: главное за неделю
Bugatti Chiron установил рекорд скорости Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час.
Motor 11:00
Происшествия
В Финляндии упал сверхлегкий самолет
Сверхлегкий самолет потерпел крушение у города Эура на западе Финляндии, пилот выжил. Об этом сообщила в воскресенье газета Iltalehti.
ТАСС 14:53
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Политика
Зеленский анонсировал отвод сил в Донбассе
ФАН вчера в 14:00
Футбол
ФК «Ростов» обыграл сборную Сирии
Donday.ru 13:37
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
Футбол
В матче лидеров ФНЛ «Торпедо» обыграло «Химки»
В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги встречались лидеры турнира «Торпедо» и «Химки».
Metaratings 13:27
Политика
В Мурманской области на выборах губернатора лидирует Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис («Единая Россия») набирает 61,6% голосов после обработки 12,35% протоколов.
Коммерсантъ 15:33