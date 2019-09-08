Автоспорт

ТАССТАССКвят сошел с дистанции гонки Гран-при Италии из-за технических проблем

Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят сошел с дистанции гонки Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". На 32-м круге гонки на машине 25-летнего россиянина сгорел мотор. Квят стартовал с 12-й позиции, на момент схода он занимал шестое место.
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