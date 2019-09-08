Автоспорт
Газета.RuКвят высказался о сходе с гонки на Гран-при Италии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал сход на гонке Гран-при Италии "Формулы-1", передает РИА "Новости".
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:11, Вашингтон
Армия и оружие
Украинские военные воруют и продают боеприпасы
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что сотрудники СБУ задержали в Северодонецке трех военнослужащих ВСУ при попытке продать партию украденного оружия и боеприпасов.
КП - Донецк 07:19
Футбол
Испания — Фарерские острова 1:0 (1-й тайм)
33-летний игрок догнал по этому показателю вратаря Икера Касильяса.
Спорт-Экспресс 14:59
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online 10:45
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
Кино
Звезда «Сумерек» заявила, что хочет сыграть супергероя-гея
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заявила, что она хочет исполнить роль супергероя-гея. Об этом 7 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 12:10
Политика
ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края
Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края после обработки 14% бюллетеней с 55,44% голосов, сообщается на сайте краевого избиркома.
РИА Новости 10:38
Политика
Госдепартамент призвал Россию освободить оставшихся украинцев
Соединенные Штаты приветствуют состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом и призывают Россию освободить оставшихся украинцев, которые, по мнению Вашингтона, находятся "под стражей несправедливо".
ТАСС вчера в 10:24
Политика
Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Наука
Препараты для снижения уровня глюкозы защитили от болезней почек
Ингибиторы SGLT2 — класс препаратов, которые используются для снижения уровня глюкозы при диабете второго типа, — помогают против почечной недостаточности.
N+1 вчера в 07:53
Политика
Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
Экономика
В Пакистане значительно расширили налоговую базу
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу.
REGNUM вчера в 13:04
Авто
Назван топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей
До 100км/ч модель разгоняется за 6,5 секунд, а в до 1 млн рублей можно найти образец 2012-2013 года с пробегом в 90-120 тыс. км. Далее идет восьмое поколение Accord Type S, которое на российском рынке доступно с 2,0- или 2,4-литровым мотором, комплектующиеся «механикой».
32CARS.ru 04:18
Наука
Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Политика
Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru 12:38
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика
СПЧ не выявил значительных нарушений на региональных выборах в РФ
Interfax-Russia.ru - Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах РФ, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.
Интерфакс - Россия 13:09
Происшествия
В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом
РИА Новости 14:29
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Здоровье
Названы внешние признаки проблем с печенью
Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Баскетбол
Базаревич сохранит пост главного тренера сборной России
Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что главный тренер мужской национальной команды Сергей Базаревич останется на своем посту.
Sportbox.RU 07:40