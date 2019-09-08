Автоспорт

Газета.RuГазета.RuКвят высказался о сходе с гонки на Гран-при Италии

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал сход на гонке Гран-при Италии "Формулы-1", передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В «Торо Россо» назвали причину схода Квята на Гран-при Италии

Матч ТВ15:04

Квят сошел с трассы на «Гран-при Италии» из-за утечки масла

Спорт-Экспресс14:07

Даниил Квят: «Был уверен, что финиширую на высокой позиции»

Sports.ru14:16

Квят сошел с трассы на Гран-при Италии из-за проблем с болидом

Sport24.ru10:19

Гран-при Италии Формулы-1: Даниил Квят сошёл и потерял очки

Чемпионат14:25

Квят о сходе на Гран-при Италии: обидно, был уверен, что финиширую в топ-10

РИА Новости13:59

В «Торо Россо» назвали причину схода Квята на Гран-при Италии

Sportbox.RU14:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:11, Вашингтон
Армия и оружие

Украинские военные воруют и продают боеприпасы

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что сотрудники СБУ задержали в Северодонецке трех военнослужащих ВСУ при попытке продать партию украденного оружия и боеприпасов.
КП - Донецк 07:19
Футбол

Испания — Фарерские острова 1:0 (1-й тайм)

33-летний игрок догнал по этому показателю вратаря Икера Касильяса.
Спорт-Экспресс 14:59
Политика

Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

Континент Сибирь Online 10:45
Политика

Путин уволил помощника главы Следственного комитета

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Кино

Звезда «Сумерек» заявила, что хочет сыграть супергероя-гея

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт заявила, что она хочет исполнить роль супергероя-гея. Об этом 7 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 12:10
Политика

ЛДПР лидирует на выборах в думу Хабаровского края

Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края после обработки 14% бюллетеней с 55,44% голосов, сообщается на сайте краевого избиркома.
РИА Новости 10:38
Политика

Госдепартамент призвал Россию освободить оставшихся украинцев

Соединенные Штаты приветствуют состоявшийся в субботу обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом и призывают Россию освободить оставшихся украинцев, которые, по мнению Вашингтона, находятся "под стражей несправедливо".
ТАСС вчера в 10:24
Политика

Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Политика

Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Политика

Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

URA.Ru 07:09
Футбол

Сборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

РЕН ТВ 14:48
Наука

Препараты для снижения уровня глюкозы защитили от болезней почек

Ингибиторы SGLT2 — класс препаратов, которые используются для снижения уровня глюкозы при диабете второго типа, — помогают против почечной недостаточности.
N+1 вчера в 07:53
Политика

В Липецкой области после обработки 0,11% голосов лидирует Артамонов

РИА Новости 14:13
Политика

Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%

RT на русском 13:54
Экономика

В Пакистане значительно расширили налоговую базу

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу.
REGNUM вчера в 13:04
Авто

Назван топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей

До 100км/ч модель разгоняется за 6,5 секунд, а в до 1 млн рублей можно найти образец 2012-2013 года с пробегом в 90-120 тыс. км. Далее идет восьмое поколение Accord Type S, которое на российском рынке доступно с 2,0- или 2,4-литровым мотором, комплектующиеся «механикой».
32CARS.ru 04:18
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Наука

Новозеландский профессор не нашел испражнений чудовища в Лох-Нессе

Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) развеяли миф о существовании чудовища в озере Лох-Несс.
МедиаПоток 06 сентября в 09:31
Политика

Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru 12:38
Происшествия

На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Политика

Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина

Известия 11:30
Политика

СПЧ не выявил значительных нарушений на региональных выборах в РФ

Interfax-Russia.ru - Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах РФ, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.
Интерфакс - Россия 13:09
Происшествия

В Дзержинске девять человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 14:29
Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Политика

Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха

Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Здоровье

Названы внешние признаки проблем с печенью

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А или вирусных заболеваний.
Известия 00:38
Политика

«Единая Россия» остается ведущей политической силой, заявил Медведев

РИА Новости 14:26
Баскетбол

Базаревич сохранит пост главного тренера сборной России

Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что главный тренер мужской национальной команды Сергей Базаревич останется на своем посту.
Sportbox.RU 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное