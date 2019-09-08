Автоспорт
Газета.RuКвят сошел с гонки Гран-при Италии из-за технических проблем
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят сошел с дистанции гонки Гран-при Италии "Формулы-1", передает ТАСС. Причиной досрочного завершения гонки стали технические проблемы с болидом.
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Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ 21:08
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Кино
Бесплатные показы корейского кино пройдут в Москве
Бесплатные показы корейского кино пройдут в Москве с 11 по 13 сентября.
Вечерняя Москва вчера в 18:51
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией
Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.
RT на русском 18:31
Авто
Ford обновил Taurus Vignale 2020 для китайского авторынка
Автосалон в Чэнду, проходящий с 6 по 15 сентября, компания Ford хочет использовать для демонстрации некоторых новинок для китайского авторынка.
SpeedMe 02:33
Политика
На выборах в Хабаровском крае побеждает ЛДПР
По итогам подсчета 100 процентов голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края победу, по предварительным данным, одерживает ЛДПР.
Свободная Пресса 20:55
Общество
В мэрии нашли замену Владимиру Федорову
Кресло первого зама было вакантно с четверга, 5 сентября после увольнения Владимира ФЕДОРОВА опять таки в связи с представлением прокуратуры из-за отсутствия у него подлинного диплома о высшем образовании.
SakhaLife.ru 20:38
Экономика
LG откладывает трубку
Компания почти прекратила поставки смартфонов в Россию Южнокорейская LG, входящая в топ-10 крупнейших производителей смартфонов в мире, может уйти из этого сегмента российского рынка.
Коммерсантъ 18:41
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева сыграют свадьбу 17 сентября в Санкт-Петербурге.
Слово и Дело 10:20
Происшествия
В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар
Российская газета 16:28
Политика
На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция
По данным ЦИК, по итогам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Мосгордумы в 19 избирательных округах из 45 победу одерживают кандидаты от оппозиции.
Московский Комсомолец 18:56
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Гаджеты
Россияне рассказали о своих ожиданиях от новых iPhone
Российские пользователи рассказали о своих ожиданиях от новых моделей iPhone, которые американская компания Apple представит 10 сентября.
Экономика сегодня 20:55
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Культура
Брянские поэты поедут в Гомель на литературный фестиваль
Делегация брянских поэтов примет участие в Международном литературном фестивале-празднике, который пройдет в белорусском Гомеле.
Газета "Труд" Клинцовского района Брянской области 11:55
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Стал известен состав депутатов нового созыва думы Читы по партиям
Представители партии «Единая Россия» забрали большинство (19 из 30) депутатских мандатов в читинской городской думе седьмого созыва.
Московский Комсомолец Чита 20:22
Гаджеты
Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
Astera 10:07
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском 18:51
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44