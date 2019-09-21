Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 16-м в квалификации Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре. Лучшее время в квалификации показал Шарль Леклер из команды "Феррари". Пилот проехал за 1 минуту 36,217 секунды.

Квят стал 16-м в квалификации Гран-при Сингапура

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