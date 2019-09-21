Автоспорт
Газета.RuКвят стал 16-м в квалификации Гран-при Сингапура
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 16-м в квалификации Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре. Лучшее время в квалификации показал Шарль Леклер из команды "Феррари". Пилот проехал за 1 минуту 36,217 секунды.
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Футбол
«Витесс» Слуцкого одолел «Фортуну», дважды уступая по ходу матча
ProstoProSport 16:37
Футбол
Фанаты создали петицию к РФС по поводу незасчитанного гола Дзюбы
RT на русском 17:12
Футбол
РФС не стал регистрировать Александра Кокорина
Как заявили в Комитете РФС, ситуация с Кокориным рассматривалась под видом исключения из правил регистрации.
Все про Спорт ру 00:55
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Политика
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Политика
Эрдоган допустил покупку Patriot у США
Газета.Ru 12:13
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры.
RT на русском 17:26
Политика
Слуцкий сравнил с шантажом отказ Украины участвовать в сессии ПАСЕ
Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что заявление об отказе делегации Украины от участия в сессии ПАСЕ выглядит как попытка шантажа.
Журналистская правда 08:41
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике
Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.
РБК 13:20
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк рассказал о последнем сообщении от директора актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой, сообщает телеканал «НТВ».
Взгляд.ру 16:59
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 19 сентября в 07:00
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
BFM.ru 12:14
Единоборства
Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу
Дагестанский боксер принес сборной России золотую медаль в весе до 91кг. Победным для Гаджимагомедовп стал чемпионат мира в Екатеринбурге.
Mirmol.ru 15:31
Космос
Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной
Путем картирования звездообразующего газа в галактиках, которые являются примерами дымящегося орудия гашения, вызванного окружающей средой, VERTICO продвинет наше текущее понимание того, как галактики развиваются в самых плотных областях Вселенной, пишет ScienceAlert.
Капитал страны 05:17
Политика
Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным
Кэмерон упоминает встречу с Путиным в 2013 году в Сочи, которую он называет столь же значимой, как и переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева.
ТАСС вчера в 10:25
Футбол
Хавбек «Лестера» остро ответил английской газете
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон остро ответил английской газете The Sun.
Евро-футбол.ру 16:17
Теннис
Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге
В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
Советский спорт 11:23
Шоу-бизнес
Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Вечерний курьер 01:47
Политика
Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что еще в 2014 году обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос об обмене Олега Сенцова на задержанных российских журналистов, но российский лидер отказался выдавать его из-за предъявленных Сенцову тяжких обвинений - в терроризме.
РИА Новости 15:32
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Волейбол
Волейболисты сборной Сербии вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Волейболисты сборной Сербии вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.
РИА Новости 13:57
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Футбол
Роналду — о жесте в адрес фанатов «Атлетико»: «Некоторые люди тупые и слишком много говорят»
Некоторые люди тупые и слишком много говорят. Для нас важна была победа, но игра оказалась очень сложной.
Sport24.ru 16:39
Политика
Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РБК 18:03
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 07:04
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19