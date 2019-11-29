Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время на первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби. Первую тройку составили Валттери Боттас на «Мерседесе», его партнер Льюис Хэмилтон и пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Квят стал девятым во второй практике Гран-при Абу-Даби

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