Автоспорт
ИзвестияКвята оштрафовали во второй гонке подряд
Квят финишировал десятым, но из-за штрафных секунд переместился на 12-е место. Это второй подряд подобный случай в карьере россиянина: 18 октября он финишировал девятым на Гран-при в Мексике.
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Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Наука
Названо самое безжизненное место на Земле
Отмечается, что долина является одним из самых жарких мест на Земле.
Газета.Ru 12:17
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия 14:55
Экономика
Белоруссия увеличит экспорт продовольствия в Китай в 2020 году
Как заявил представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов, страна собирается увеличить экспорт продовольственной продукции в Китай до уровня 100 млн. долларов в 2020 году.
ГЛАС.RU 14:43
Здоровье
Искусственный интеллект начнет ставить диагнозы россиянам
В России искусственный интеллект научат ставить диагнозы на основе медицинских анализов.
ТК Звезда 20:32
Космос
Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе
Rostov.ru 01 ноября в 12:49
Происшествия
Пожарные потушили возгорание на предприятии в Таганроге
Огонь тушили 32 человека, также были задействованы десять единиц техники. Вечером загорелась кровля в цехе предприятия «Красный гидропресс».
Говорит Москва 11:42
Политика
Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.
Lenta.ru 13:07
Футбол
Варданян подпишет с «Сочи» контракт на три года
Согласно сведениям источника, футболист подпишет контракт с российским клубом в январе следующего года.
Чемпионат 12:13
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 21:43
Футбол
«Лацио» в гостях обыграл «Милан»
«Милан» на своем поле принимал «Лацио» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Матч ТВ 16:49
Финансы
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).
Ведомости вчера в 02:27
Автоспорт
Боттас выиграл Гран-при США, а Хэмилтон стал чемпионом мира
Финский пилот команды «Мерседес» выиграл Гран-при США «Формулы-1». Вторым к финишу приехал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
Юга.ру 15:48
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Культура
Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре
В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о романе с женатым и ссоре с Бородиной
Подруга и коллега Ксении Бородиной Ольга Орлова впервый прокомментировала слухи о ее романе с женатым.
Дни.ру 18:24
Авто
Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
Тарантас Ньюс 02:19
Здоровье
«Альянс врачей» провел массовый пикет в Кургане
"Альянс врачей" провел массовый пикет в Кургане с требованием отставки чиновников, ответственных за закрытие отделения противотуберкулезного диспансера.
Эхо Москвы 11:03
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет
Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 00:46
Фигурное катание
Татьяна Навка назвала Александру Трусову «ядерной ракетой»
Телепрограмма 08:28
Энергетика
Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено
Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Сахалин.Инфо 01 ноября в 20:40
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Хоккей
Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд
По данным издания, вплоть до закрытия торгов 31 октября ценные бумаги Tesla поднялись в цене на 24%, в связи с чем состояние Маска, который владеет 22% акций компании, увеличилось на два миллиарда долларов, то есть до 22,9 миллиарда.
Телеканал 360° вчера в 19:23