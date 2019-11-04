Это чушь собачья, невероятно. Я не знаю, стюарды - полные... У меня нет слов, это просто так тупо, так тупо.

Квят финишировал десятым, но из-за штрафных секунд переместился на 12-е место. Это второй подряд подобный случай в карьере россиянина: 18 октября он финишировал девятым на Гран-при в Мексике.

Квята оштрафовали во второй гонке подряд

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