Автоспорт
ИзвестияКвята оштрафовали во второй гонке подряд
Квят финишировал десятым, но из-за штрафных секунд переместился на 12-е место. Это второй подряд подобный случай в карьере россиянина: 18 октября он финишировал девятым на Гран-при в Мексике.
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Это чушь собачья, невероятно. Я не знаю, стюарды - полные... У меня нет слов, это просто так тупо, так тупо.
— Даниил Квят, российский автоспортАргументы и Факты вчера в 18:55
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