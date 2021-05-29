К выборам власть может повысить пенсии работающих пенсионеров
К единому дню голосования, который состоится 19 сентября этого года, работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии в большую сторону.
Однако не стоит надеяться, что всем работающим пенсионерам восстановили недополученную индексацию за 5 лет в полном объеме.
В конце прошлого президент Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
С чего всё началось
Пенсии, кредиты, алименты: какие подарки готовят власти к думским выборам
Есть совсем уж малозатратный вариант: принять право на индексацию, но не в этом году и не в следующем, а, скажем, пару-тройку лет спустя. При этом, деньги на индексацию нашлись бы — причем для всех и в полном объеме. Но власти явно их тратить на работающих пенсионеров не хотят.
Московский Комсомолецвчера в 07:38
Пенсии, кредиты, алименты: какие подарки готовят власти к думским выборам
Московский Комсомолецвчера в 07:38