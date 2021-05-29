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Общество

К выборам власть может повысить пенсии работающих пенсионеров

К единому дню голосования, который состоится 19 сентября этого года, работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии в большую сторону.
URA.Ru
Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году.
Lenta.ru
Однако не стоит надеяться, что всем работающим пенсионерам восстановили недополученную индексацию за 5 лет в полном объеме.
URA.Ru
В конце прошлого президент Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.
Московский Комсомолец

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