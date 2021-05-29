Есть совсем уж малозатратный вариант: принять право на индексацию, но не в этом году и не в следующем, а, скажем, пару-тройку лет спустя. При этом, деньги на индексацию нашлись бы — причем для всех и в полном объеме. Но власти явно их тратить на работающих пенсионеров не хотят.

Московский Комсомолец вчера в 07:38